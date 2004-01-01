Партнерский материал. «Коудайс МКорма»: 25 лет успеха

Нет, это была не церемония вручения Оскара, хотя несколько счастливцев увезли с этого вечера желанные золотые статуэтки. Красная ковровая дорожка вела на юбилей российского лидера по производству премиксов с историей в четверть века, «Коудайс МКорма».



Компания начинала свой путь в 1994 году как эксклюзивный поставщик продукции Koudijs, а сегодня «Коудайс МКорма» является крупным российским производителем премиксов и престартеров с мощной производственной и научно-технической базой. Руководство компании, полагаясь на высокий потенциал бизнеса внутри страны, уже в 2009 году приняло решение о создании совместного российско-голландского предприятия «Коудайс МКорма»: при поддержке партнеров Royal De Heus был модернизирован и введен в эксплуатацию высокотехнологичный премиксный завод в Лакинске. К 2018 году его мощности увеличились в шесть раз. В 2013-м был запущен второй завод: уникальное производство престартеров, и за шесть лет его производительность увеличились в два раза.



Сегодня «Коудайс МКорма» работает с более чем 150 партнерами в 40 регионах России, охватывая практически всю страну. Активно наращивается экспорт и партнерские базы в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и ДНР, планируется расширение экспорта в Грузию, Армению, Узбекистан, Молдову, Иран и Ирак, поэтому на вечернем мероприятии царила атмосфера дружного многонационального братства, со сцены говорили на разных языках, но об одном: процветания и новых побед юбиляру.







Представитель посольства Королевства Нидерландов в России Доминик Кюлинг назвала компанию «Коудайс МКорма» «идеальным примером успешного и эффективного российско-нидерландского сотрудничества», а генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев поблагодарил руководство и сотрудников за вклад в развитие российского свиноводства. В этот вечер со сцены и в зале было сказано много теплых слов и пожеланий дальнейшего роста и развития.



Председатель совета директоров «Коудайс МКорма» Максим Сазонов в своей речи поспешил заверить гостей вечера в долгосрочном успехе компании: «В 2017 году «Коудайс МКорма» вошла в рейтинг крупнейших агропромышленных компаний России по версии аналитического центра «Эксперт». За 25 лет из небольшого дистрибьютора мы выросли в крупного производителя и экспортера премиксов и престартеров, влиятельного игрока российского агропромышленного рынка, разработчика уникальных продуктов и технологий. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом!». Генеральный директор голландской компании De Heus Ко Де Хёс поддержал оптимистичный прогноз развития «Коудайс МКорма»: «На заводах ежегодно осуществляются инвестиционные проекты, осваиваются технологии производства новых продуктов и методик проведения анализов сырьевых компонентов. С 2011 года объем инвестиций в модернизацию производства составил 24 млн евро, и мы планируем и в дальнейшем придерживаться активной инвестиционной стратегии».







Подытожил выступление акционеров компании генеральный директор «Коудайс МКорма» Тимур Мударисов, завершив свою речь теплыми словами в адрес коллектива и партнеров компании: «Большинство из наших сотрудников работают в компании долгие годы: есть те, кто работают 10, 15, 20 и более лет, формируя крепкое, профессиональное ядро коллектива. Внутри компании царит комфортная, дружественная атмосфера, мы поддерживаем бережное и уважительное отношение друг к другу. Это часть нашей корпоративной культуры, которую мы переносим на наших партнеров, создавая крепкие, долгосрочные союзы, построенные на честности, открытости и уважении. Друзья, мы благодарим вас за поддержку и сотрудничество, 25 лет — это наш общий юбилей, общий успех, и это только начало!».

