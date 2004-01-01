Партнерский материал. Alliance 551 Multiuse Professional: новый «специалист по льду и снегу» с идеальными рабочими характеристиками круглый год

Безопасность движения транспортных средств, используемых для зимних работ как в городских условиях, так и в поле, имеет решающее значение. Важнейшую роль в это время играет максимальное сцепление с дорогой. Данный аспект инженеры ATG учитывали при разработке шины A551 Multiuse Professional для коммунальной городской техники и экскаваторов-погрузчиков. A551 входит в универсальную линейку Multiuse, поэтому она может использоваться, обеспечивая надежную работу в поле и на дороге в течение круглого года, исключая необходимость замены шин.



Сцепление с дорогой. Контроль. Безопасность

Совершенно новая шина A551 Multiuse Professional отличается специальным составом смеси и сложным рисунком протектора. Эти свойства обеспечивают отличное сцепление и тягу при работе в условиях низких и очень низких температур, а также на льду, снегу или в условиях слякоти. Надежное сцепление шины с дорогой гарантирует предсказуемое маневрирование, безопасность водителя и других участников дорожного движения за счет лучшего контроля транспортного средства. В то же время A551 создает высокий комфорт при движении на скорости до 65 км/ч.



Отличительной особенностью рисунка протектора являются ламели от центра к плечевым блокам, что повышает гибкость блоков и создает «направленный путь выхода» с протектора для льда, снега и слякоти. Помимо превосходного сцепления с дорогой и маневренности на скользких поверхностях, особый рисунок протектора обеспечивает максимальный срок службы, а также снижает уровень шума и вибрации. Одновременно гибкие центральные блоки с прорезями гарантируют безопасную и комфортную езду на скорости до 65 км/ч. За счет малого сопротивления качению шина A551 Multiuse Professional также способствует существенной экономии топлива транспортного средства.



Конструкция со стальным ремнем для долговечности

Повышению износостойкости, устойчивости к проколу и стабильности шины способствует конструкция A551 Multiuse Professional со стальным ремнем. В настоящее время доступны восемь размеров этой новой шины: 400/80R24, 400/80R28, 440/80R24, 440/80R28, 480/80R34, 540/65R30, 440/80R34 и 650/65R42. В 2019 году планируется выпуск размеров 360/80R24, 420/65R24, 480/80R38 и 540/80/R38.



Чтобы узнать больше посетите стенд ATG на Парижской международной выставке агробизнеса SIMA 24-28 февраля 2019 года: ЗАЛ 7, СТЕНД E21.

