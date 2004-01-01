Партнерский материал. По данным Глобального исследования кормов Alltech 2019, мировое производство кормов выросло на 3% до 1,1 млрд тонн

Согласно Глобальному исследованию кормов Alltech 2019, третий год подряд объем производимых кормов превысил 1 млрд т; мировое производство кормов увеличилось на 3% до 1,1 млрд т. Восьмое исследование включает данные из 144 стран и 30 тыс. комбикормовых заводов. За последние пять лет в кормовой промышленности наблюдается рост на 14,6% или в среднем на 2,76% в год. В связи с увеличением численности населения, и, соответственно, ростом доли среднего класса, повышается общий уровень потребления белка.



Топ-8 стран — это Китай, США, Бразилия, Россия, Индия, Мексика, Испания и Турция. Вместе они производят 55% всего мирового объема кормов, а доля комбикормовых заводов в этих странах составляет 59% от общемирового количества заводов. Эти страны являются показателем мировых тенденций в сельском хозяйстве. Преобладающий рост приходится на производство кормов для кур-несушек, бройлеров и молочного скота.



«Alltech работает совместно с комбикормовыми заводами, промышленными предприятиями и государственными организациями по всему миру, собирая данные и аналитику для ежегодной оценки кормопроизводства, — говорит д-р Марк Лайонс, президент и руководитель компании Alltech. — Мы с гордостью представляем восьмое Глобальное исследование кормов Alltech и открыто делимся результатами, чтобы показать важность индустрии кормопроизводства для нашей планеты».



Данные собирались в последнем квартале 2018 года в сотрудничестве с местными ассоциациями производителей кормов и при участии команды по продажам Alltech. Глобальное исследование кормов — информационный ресурс для деятелей политики, руководителей и участников рынка.



Результаты Глобального исследования кормов Alltech

Европа: В Европе за последний год наблюдается рост на 4%, по данным исследования, сделавший ее вторым по скорости роста регионом, в результате увеличения производства кормов для кур-несушек (7%), бройлеров (5%), аквакультуры (5%), молочного скотоводства (4%) и свиноводства (3%). Снижение роста наблюдается в мясном скотоводстве, менее чем на 1%.



Большая часть регионального роста относится к более мелким странам, таким как Туркменистан, Македония, Азербайджан, Черногория, Казахстан и Узбекистан, рост общего производства в которых составляет 20% и выше. Кроме того, такие крупные производственные страны как Россия, Испания и Турция также демонстрируют стабильный рост, обеспечивая общее увеличение уровня кормопроизводства в регионе.



Северная Америка: Северная Америка за последний год показывает стабильный рост в 2%, ввиду увеличения производства кормов в каждой из основных отраслей на 3% — в мясном скотоводстве и бройлерном птицеводстве. Уступая Китаю, США остаются второй страной в мире по объему производства кормов для животных. Цены на корма во всех секторах животноводства Северной Америки являются одними из самых низких, а доступность земельных, водных и других видов ресурсов позволяет данному региону сохранять позиции главного потребителя кормов.



Латинская Америка: Как регион, Латинская Америка в этом году находится в стагнации. Бразилия остается лидирующей страной региона по производству кормов и третьей во всем мире. Бразилия, Мексика и Аргентина остаются основными производителями кормов в Латинской Америке, занимая 76% регионального рынка. Бразилия при этом остается на том же уровне производства, что и прежде, в том время как Мексика и Аргентина показывают рост на 1% и 4% соответственно. Производство кормов в Колумбии выросло примерно на 8%, в первую очередь из-за увеличения производства кормов для свиноводства и птицеводства (производство яиц). Несколько стран показывают снижение уровня производства кормов: Венесуэла (-27%), Сальвадор (-16%) и Чили (-8%).



Азиатско-Тихоокеанский регион: На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более 36% мирового объема кормов для животных. Китай сохранил за собой статус главного мирового производителя кормов — 187,89 млн т, что на 10 млн т больше, чем в США. Рост производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе также связан с увеличением выпуска кормов в Индии, ввиду увеличения производства кормов для молочного скотоводства и птицеводства (куры-несушки и бройлеры) в этой стране. Другими странами, которые демонстрируют более высокий рост, являются Пакистан, Мьянма и Лаос. На юго-восточные страны Азии приходится более 20% всего кормопроизводства региона, включая Индонезию, Вьетнам, Филиппины и Таиланд, на долю которых приходится 93% всех кормов, производимых в Юго-Восточной Азии.



Африка: Африка продолжает показывать устойчивый пятипроцентный рост общего производства кормов. Марокко демонстрирует устойчивый рост производства кормов для молочного и мясного скотоводства, несушек, бройлеров и индейки. Снижение производства кормов наблюдается для коневодства (-4%) и домашних животных (-14%). Эти сферы занимают весьма незначительную долю общего производства кормов Африки, поэтому изменения в данных отраслях минимально влияют на показатели всего региона. На общий рост кормопроизводства региона влияют основные сферы животноводства: разведение жвачных животных и птицы.



Важные результаты Глобального исследования кормов Alltech

В птицеводстве главными регионами роста кормопроизводства для кур-несушек стали Европа, Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Польша и Узбекистан показали рост 200 тыс. т. В Латинской Америке рост наблюдается в Колумбии, Перу, Бразилии и Мексике. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Южная Корея, Индия и Индонезия демонстрируют рост на несколько сотен метрических тонн каждая. В Северной Америке прирост составляет 2%, при этом рост наблюдается как в США, так и в Канаде. В Африке показатель несколько уменьшился, ввиду снижения производства кур-несушек в Египте и на Сейшелах.



В мировых масштабах в 2018 году производство бройлеров увеличилось примерно на 3%. Рост наблюдался во всех регионах, кроме Латинской Америки. Африка показала прирост на 9% и является наглядным примером того, что с ростом уровня населения и его благосостояния появляется интерес к потреблению белковых продуктов — в частности мяса птицы.



Производство кормов для свиноводства в 2018 году выросло на 1%. Главным регионом производства кормов для свиноводства является Азиатско-Тихоокеанский регион, который стал также единственным регионом, где, тем не менее, наблюдалось снижение уровня производства кормов для свиней в таких странах как Монголия, Вьетнам, Китай, Новая Зеландия и Япония. С точки зрения тоннажа Европа показала максимальный рост приблизительно на 2,2 млн т. Россия и Испания произвели больше всего кормов, при этом Финляндия, Дания, Франция и Польша также внесли свой вклад в уровень производства кормов. Латинская Америка показала наибольший рост производства кормов для свиноводства в процентном соотношении — на 5%, с наибольшим ростом в Мексике и Аргентине.



Наблюдается рост мирового производства кормов для молочного скотоводства в Северной Америке, Европе и Азии. Производство в Латинской Америке осталось на том же уровне. Кормопроизводство в Европе, как мировом лидере производства молока, в среднем выросло на 4%. Наибольший рост наблюдался в Турции — на 10%, свой вклад также внесли Ирландия, Россия и Великобритания. В Африке рост был связан с увеличением производства кормов в Марокко и Нигерии.



Северная Америка всегда лидировала в производстве кормов для мясного скотоводства, увеличив производство и в 2018 году на 3%. Европа показала незначительное снижение на 1% и осталась на втором месте. Латинская Америка продемонстрировала устойчивый рост на 8% процентов, включая Мексику и Аргентину как основных потребителей кормов. В результате Латинская Америка заняла третье место в производстве кормов для мясного скотоводства, оставив за собой Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай и Австралия показали рост среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но не смогли компенсировать общее снижение производства в таких странах как Бангладеш, Монголия, Индонезия, Тайвань, Вьетнам и Пакистан.



Производство кормов для аквакультуры за последний год выросло на 4%, что связано со значительным увеличением производства в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах. Традиционные лидеры в аквакультуре — Вьетнам, Индия и Индонезия — вместе дополнительно произвели 1,58 млн т кормов в регионе. Китай, лидер региона, за последний год также показал рост на 1%. Основные европейские лидеры показали либо значительный рост, либо остались на том же уровне. Показатели выросли в Норвегии и Турции, в обеих странах на 7%, и в Испании — на весомые 31%. Остальные регионы остались либо на том же уровне, либо показали рост или снижение кормопроизводства всего на 1%, продемонстрировав соответствие состоянию данной отрасли в целом.



Производство кормов для домашних животных увеличилось примерно на 1%, в основном благодаря росту производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, компенсировавшее снижение производства в Латинской Америке и Африканских странах. Уровень производства в Северной Америке и на Ближнем Востоке относительно не изменился. В предыдущих исследованиях Европа была лидером в производстве кормов для домашних животных, но после переоценки данных за 2017 год и, несмотря на двухпроцентный рост в этом году, Европа теперь на втором месте после Северной Америкой. По оценочным данным, в 2018 году в общем Европа произвела 8,6 млн т, что на 200 тыс. т меньше, чем в Северной Америке. Небольшое увеличение производства произошло в Африке, но фактический тоннаж был довольно незначительный в сравнении с другими регионами. В Латинской Америке наблюдалось уменьшение роста на 5%, затронув Чили, Колумбию, Сальвадор, Аргентину и Эквадор.



Чтобы получить больше данных исследования, ознакомиться с буклетом по Глобальному исследованию кормов, посмотреть интерактивную глобальную карту и видео-презентацию д-ра Марка Лайонс, посетите alltechfeedsurvey.com .

