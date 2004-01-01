Партнерский материал. CLAAS рассчитал оптимальное сочетание глубины вспашки и скорости движения для трактора AXION

В частности, в прошедшем 2018 году в ходе демонстрационных показов CLAAS на вспашке испытывались тракторы AXION 930 и 950 в комбинации с полунавесным плугом Euro Diamant немецкого производителя прицепного оборудования Lemken. Целью такого рода мероприятий было определение, какое сочетание глубины вспашки и скорости движения трактора способствуют снижению расхода топлива и износу техники. На основании полученных результатов эксперты CLAAS подготовили выводы по повышению эксплуатационной эффективности машин. Так, оптимальной при вспашке является глубина обработки не более 25 см, а скорость движения 8-9,5 км/час.



Эксперты CLAAS обращают внимание на три группы ключевых факторов, влияющих на показатели минимально необходимой тяговой мощности трактора и расход топлива: конструктивные особенности орудия, почвенно-климатические условия, а также эксплуатационные характеристики и настройки тракторной и прицепной техники. Именно влияние различного сочетания этих основных переменных легли в основу тестовых испытаний в ходе демонстрационных показов.



Пропашные работы выполнялись тракторами AXION 930 и 950 (мощность двигателя 345 л. с. и 405 л. с. соответственно) в комбинации с 8-корпусным плугом Lemken Euro Diamant в период с августа по октябрь. В ходе тестирования в отличающихся друг от друга почвенно-климатических условиях комбинация «трактор-плуг» работала на разную глубину вспашки и с различной рабочей скоростью.







Так, в Липецкой области были отмечены наиболее сложные условия. Работы проводились после августовской уборки ячменя, при этом земля была пересушена из-за отсутствия осадков в течение двух недель. Глубина плуга настраивалась на максимальные 35 см, и при рабочей скорости 7-9 км/ч трактор показал расход топлива в 25,2 л/га при производительности 1,9-2,1 га/час.



Достаточно сложными были условия и в Тамбовской области — работа велась на поле, которое до этого не возделывалось более чем 10 лет. В ходе испытаний была установлена также максимальная глубина вспашки в 32-34 см. В этих условиях трактор AXION вновь показал расход топлива в 24 л/га при производительности около 2 га/час и скорости 8,5-9 км/ч.



В Орловской области вспашка проводилась в существенно более благоприятных условиях — после возделывания пшеницы на нормально увлажненной почве. При глубине обработки уже в 25 см без значительного роста расхода топлива трактор AXION смог показать эффективную работу даже на максимальной, значительно превышающей рекомендованную для данного орудия скорости 12,5 км/ч. При производительности 4,48 га/час на 1 га пашни затрачивалось всего 19,41 л топлива.



Минимальные же показатели расхода топлива были достигнуты во время работы на влажной почве в Тамбовской области при зяблевой вспашке на глубине 25-27 см. При рабочей скорости 11 км/ч трактор продемонстрировал расход топлива 16,4 л/га и обработал 3,95 га.



Таким образом, испытания подтвердили, что оптимальной при вспашке является глубина обработки не более 25 см, а скорость движения 8-9,5 км/час, особенно если речь идет о сильно уплотненной почве. При более благоприятных условиях скорость движения может увеличиваться до 12 км/час без значительного увеличения расхода топлива, однако при этом следует учитывать рост износа рабочих органов на 15-20%.



Эксперты компании LEMKEN выделяют три основных фактора при выборе и настройке плуга, которые обезопасят трактор от дополнительной нагрузки и помогут сэкономить средства. Во-первых, необходимо правильно скомбинировать почвообрабатывающий агрегат и трактор. Так, на каждый корпус плуга рекомендуется использовать 35-40 л. с. мощности двигателя. Во-вторых, в соответствии с типом плуга (навесной или полунавесной) трактор необходимо правильно подготовить: он должен быть сбалансирован, следует вымереть и настроить навеску машины, отрегулировать давление в шинах в соответствии с текущими условиями работы. В-третьих, необходимо уделить внимание и настройкам плуга. Так, диапазон регулировок плугов компании LEMKEN достаточно широк: можно менять ширину захвата в четырех положениях (для стандартного исполнения), регулировать положение предплужников, а также угол атаки корпусов.



«Вопрос правильного выбора глубины вспашки и скорости движения трактора, с тем, чтобы обеспечить максимально эффективное сочетание производительности работ и расхода топлива, особенно актуален в условиях существенного роста цен на ГСМ. Проведенные в ходе демонстрационного тура испытания подтвердили высокую производительность трактора AXION, мощность и эффективность которого могут обеспечить высокую производительность почвообрабатывающих работ при умеренном потреблении топлива. При этом аналогичные результаты могут быть продемонстрированы и при агрегировании с другими орудиями, в зависимости от задач конкретного фермерского хозяйства», — отмечает заместитель генерального директора по сбыту ООО «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

