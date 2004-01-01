Партнерский материал. Цифровая трансформация: «АгроТерра» меняет подход к бизнесу

В 2018 году «АгроТерра» завершила полное агрохимическое обследование всех полей. Организовав свою собственную современную лабораторию, специалисты «АгроТерры» взяли более 10 тыс. почвенных проб и сделали свыше 40 тыс. анализов. Результатом этих исследований стала подробная карта агрохимического состава земель. Она позволяет более точно определить, какие макроэлементы нужны конкретному полю. А программное обеспечение SAS позволяет рассчитать их оптимальное количество для каждой культуры. На основе полученных данных специалисты компании уже внесли осенние удобрения под урожай текущего сезона. Оптимизация питания почв по принципу «каждому полю по потребностям» позволит выровнять урожайность, повысить экономический эффект от внесения удобрений и точнее спрогнозировать прибыль.



«АгроТерра» продолжит тестировать инструменты углубленной аналитики и в других производственных процессах. В совокупности методы цифрового земледелия помогут эффективнее управлять затратами, снизить расходы и повысить доходность. Как следствие, вырастет рентабельность инвестиций.



«В нашей сфере цена на продукцию формируется без участия компании. Для повышения доходности важно разумно расходовать ресурсы по всей производственной цепочке, — отмечает председатель агросовета «АгроТерры», финансовый директор Ирина Бычкова. — Оптимизация питания растений — один из способов повышения эффективности на каждый вложенный рубль. Однако эта технология невозможна без использования инструментов углубленной аналитики, подобных тем, которые разработаны в SAS. Мы верим в то, что за цифровым земледелием будущее. Но понимаем, что мы в начале пути».



Финансовые результаты от применения инструментов углубленной аналитики «АгроТерра» оценит в конце сезона.

