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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Мегамикс» провел форум птицеводов
«Мегамикс»
|
Февраль 2019
14 февраля в городе Чебоксары компания «Мегамикс» провела технический семинар по птицеводству на тему «Проблемы отрасли и пути их решения»
Фото: «Мегамикс»

В ходе мероприятия ведущие специалисты компании «Мегамикс» поделились актуальной информацией по вопросам кормления и содержания птицы, выступили с докладами, посвященными инновациям в технике и технологии выращивания птицы.

Мероприятие прошло в формате обмена опытом, наши специалисты ответили на все интересующие вопросы, участникам по традиции были вручены сертификаты.

Максим Ференец (ветеринарный врач по птицеводству)

Также в ходе мероприятия были отмечены благодарностями специалисты компании «Мегамикс»: Максим Ференец (ветеринарный врач по птицеводству) и Олег Кондратьев (технолог по птицеводству) за техническое сопровождение, позволяющее создавать современное, конкурентоспособное предприятие. Отдельная благодарность была выражена Василию Фризену и Сергею Власову за устойчивые партнерские отношения, передовой опыт, увеличение роста производственных показателей!

Компания «Мегамикс» предлагает своим партнерам профессиональное сопровождение бизнеса. Сотрудники отдела сопровождения ГК «Мегамикс» - это специалисты по содержанию и кормлению, микроклимату и ветеринарные врачи, имеющие многолетний опыт работы на ведущих животноводческих предприятиях. Наши эксперты регулярно повышают свою квалификацию в России и за рубежом, что позволяет обмениваться опытом с ведущими специалистами со всего мира.

Чтобы связаться с отделом сопровождения компании «Мегамикс», оставьте заявку на сайте или позвоните.

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