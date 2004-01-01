Партнерский материал. «Мегамикс» провел форум птицеводов

В ходе мероприятия ведущие специалисты компании «Мегамикс» поделились актуальной информацией по вопросам кормления и содержания птицы, выступили с докладами, посвященными инновациям в технике и технологии выращивания птицы.



Мероприятие прошло в формате обмена опытом, наши специалисты ответили на все интересующие вопросы, участникам по традиции были вручены сертификаты.







Также в ходе мероприятия были отмечены благодарностями специалисты компании «Мегамикс»: Максим Ференец (ветеринарный врач по птицеводству) и Олег Кондратьев (технолог по птицеводству) за техническое сопровождение, позволяющее создавать современное, конкурентоспособное предприятие. Отдельная благодарность была выражена Василию Фризену и Сергею Власову за устойчивые партнерские отношения, передовой опыт, увеличение роста производственных показателей!



Компания «Мегамикс» предлагает своим партнерам профессиональное сопровождение бизнеса . Сотрудники отдела сопровождения ГК «Мегамикс» - это специалисты по содержанию и кормлению, микроклимату и ветеринарные врачи, имеющие многолетний опыт работы на ведущих животноводческих предприятиях. Наши эксперты регулярно повышают свою квалификацию в России и за рубежом, что позволяет обмениваться опытом с ведущими специалистами со всего мира.



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