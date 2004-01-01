Партнерский материал. Компания LEMKEN продолжает расти

Компания LEMKEN, специализирующаяся на профессиональном растениеводстве, снова расширила свой бизнес, несмотря на непростую в целом ситуацию в прошлом году. Общий оборот за 2018 год составил 380 млн евро, что означает рост на 6%. Доля экспорта не изменилась и составила 77%.



На самом деле 2018 год был для многих фермеров сложным как в отношении климата, так и в отношении политических и экономических условий. После очень хорошего начала объем заказов в течение года снизился, что было вызвано сильной засухой. С учетом этого исполнительный директор Энтони ван дер Лей доволен развитием компании в прошедшем году: «Перипетии погоды серьезно повлияли на наши планы и сроки. Из-за этого и нашим поставщикам тоже пришлось несладко. К счастью, в традициях нашего семейного предприятия — тесное взаимодействие с клиентами и дилерами. И благодаря своей активности и гибкости в сотрудничестве с ними мы смогли в кратчайшие сроки исполнить все заказы и заявки на сервис».



Крупнейшим рынком остается Германия, здесь удалось увеличить оборот на 8%. В отношении экспорта главным образом порадовала Франция: после нескольких неблагоприятных лет продажи там снова заметно выросли. Хороших показателей по сбыту удалось добиться и в странах Бенилюкса, Испании и Италии. Кроме того, важными рынками являются Канада и США, где показатель роста продаж «голубой техники» снова достиг двузначного числа. Производство в Индии, открытое шесть лет назад, работает очень успешно, очень порадовал рост оборота от сбыта плугов с двумя и тремя лемехами. Хорошо дела обстоят и в Украине: там и без того большой оборот удалось еще увеличить. Россия в 2018 году была вторым по величине экспортным рынком LEMKEN, несмотря на то, что планируемый товарооборот не полностью был выполнен. Новые рынки — Япония, там наблюдается интенсивное развитие, и Австралия, где идет реорганизация сбытовой сети.



Если смотреть по группам продукции, то везде оборот развивался в положительном направлении. Особенно заметным оказался рост продаж плугов и коротких дисковых борон. Но и продажи сеялок и культиваторов шли не менее успешно.



Ассортимент продукции для профессионального растениеводства оптимально дополнили новые пропашные орудия компании Steketee, потому что экологичные технологии пользуются все большим спросом. К середине года компания LEMKEN приобрела это семейное предприятие из Голландии, специализирующееся на пропашной технике. Механические пропашные орудия Steketee с шириной захвата до 12 м, благодаря современной технике видеонаблюдения, можно целесообразно использовать и в овощеводстве, и в возделывании зерновых, так что у фермеров появилась дополнительная альтернатива обработки растений без химикатов. Кроме того, планируемая в будущем адаптация камер к полевым опрыскивателям LEMKEN позволит вносить средства для опрыскивания еще точнее и экономнее. Отдел по защите растений (Crop Care) также занимается измерительными станциями на базе датчиков (т. н. метеостанция LEMKEN), дающими рекомендации по эффективным мерам защиты растений с точностью до дня.



В дополнение к этому компания LEMKEN инвестировала около 8,5 млн евро в расширение производства и модернизацию. Начата работа по комплексному выстраиванию производственной логистики, которая позволит эффективнее обеспечивать снабжение сборочных линий и зарезервировать место для новых серий продукции.



В конце года штат LEMKEN насчитывал 1635 сотрудников, что на 165 больше, чем в предыдущем году. Этот прирост составили 49 сотрудников Steketee, а также новые производственные рабочие. Существенно увеличился и штат филиала LEMKEN India.



На 2019 год компания тоже настроена оптимистично: уже полученные заказы составляют значительный объем и подтверждают постоянный рост спроса на профессиональную сельскохозяйственную технику. Новинки в ассортименте на 2019 год — уже неоднократно отмеченная наградами очередная модель дисковой бороны Rubin 10, полунавесной плуг Diamant 16 и новый 6-корпусный навесной плуг. Номенклатура сеялок пополнилась передним бункером для посевного материала / удобрений, который образует мощную комбинацию в сочетании с новой высевающей секцией и ротационной бороной. К пунктирной сеялке Azurit производитель теперь предлагает семенной бункер на 5800 л для хранения удобрений — при суточной производительности до 60 га машина наверняка заинтересует крупные предприятия. Предстоящая в ноябре 2019 года крупнейшая международная выставка Agritechnica обещает и другие новинки от LEMKEN.

