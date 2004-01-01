Партнерский материал. «Мясная промышленность. Куриный Король Индустрия холода для АПК 2019» открывает новые возможности

В последние годы агропромышленный рынок в России динамично развивается: увеличиваются объемы зерновой, кормовой, мясомолочной продукции. Для реализации программы продовольственной безопасности страны запускаются масштабные инвестиционные проекты по строительству новых комплексов, которым требуется современное оборудование и сырье: микро- и макрокомпоненты, ветпрепараты, а также решения по переработке, упаковке и доставке сельскохозяйственной продукции потребителю. Участники выставки познакомятся с отечественными и зарубежными инновациями в этих областях. Заявки на представление своих технологий уже прислали компании из Бельгии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Литвы, Нидерландов, Польши, России, Сербии, США, Турции, Франции, Чехии, Швеции, Южной Кореи, Японии.



Для сформировавшейся в российском АПК высококонкурентной среды характерно повышенное внимание к проблемам безопасности производства, снижения себестоимости продукции, а также к инновациям в переработке и упаковке продукции для быстрой доставки потребителю. Отвечая на вызовы рынка, компании-участники выставки представят инновационные технологические решения для качественной переработки и доставки продукции до прилавка или ресторана.



В рамках деловой программы будет проведен саммит «Аграрная политика России: настоящее и будущее». Его участники обсудят актуальные вопросы, касающиеся государственной поддержки производства мяса и альтернативных источников протеина, а также перспективы развития АПК в контексте безопасности, качества продукции и экспортного потенциала отрасли.



Впервые на выставке будет создано бизнес-пространство для проведения переговоров — Roundtable Area, где партнеры в неформальной обстановке смогут обсудить деловые вопросы.



Также гостей выставки ожидает уникальное профессиональное гастрономическое шоу Discover Russian Cuisine. Цель данного проекта, стартовавшего в 2017 году, — повышение узнаваемости и популяризация российских продуктов. Именитые шеф-повара из разных стран мира приготовят блюда из российских продуктов, предоставленных компаниями — участниками проекта. Участие в этом проекте поможет российским производителям раскрыть свой экспортный потенциал и найти контакты для развития бизнеса в сегменте HoReCa. Также на шоу будут приглашены категорийные менеджеры торговых сетей Москвы и регионов, которые смогут ознакомиться с представленной продукцией предприятий-производителей на специальной площадке проекта — Гастромаркете.



Выставка «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК» регулярно проводится с 2001 года. В 2017 году это важное отраслевое мероприятие посетили 7500 специалистов АПК из 79 стран мира и 73 регионов России. Наринэ Багманян, руководитель «Асти Групп», компании — организатора выставки, отметила: «Мы создали сильный российский фундамент с широкой поддержкой выставки и намерены совершенствовать этот проект в дальнейшем, сделав его масштабным выставочным мероприятием, где российские и зарубежные компании смогут познакомиться с инновациями, провести переговоры и найти оптимальные решения для развития аграрного сектора экономики».

