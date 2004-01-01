Партнерский материал. Hartmann приняла участие в выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария»

После успешного открытия выставки были проведены многочисленные конструктивные переговоры как с постоянными заказчиками, так и потенциальными покупателями, поэтому у нас остались только положительные впечатления о выставке и ее хорошей организации.



Вслед за упомянутой выставкой с 5 по 7 февраля 2019 года проходила отраслевая выставка AgroFarm, на которой компания Hartmann уже в девятый раз была представлена на большом экспозиционном стенде площадью 100 м².



Ежегодное и по-прежнему особенное событие данной выставки — это церемония награждения, на которой компания Hartmann получила приз в номинации «Лучший продукт» за инновационную кормушку для индейки Titan, разработанную совместными усилиями специалистов компаний Hartmann и Roxell из Бельгии.







Эта очень важная награда подчеркивает превосходное качество и уникальные технические инновации данного продукта.



От лица всех сотрудников компания Hartmann благодарит всех заказчиков и посетителей, которые нашли время посетить наш выставочный стенд.

