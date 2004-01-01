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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Hartmann приняла участие в выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария»
Hartmann
|
Февраль 2019
С 29 по 31 января 2019 года компания Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH впервые участвовала в Международной специализированной торгово-промышленной выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария», проходившей в Москве
Фото: Hartmann

После успешного открытия выставки были проведены многочисленные конструктивные переговоры как с постоянными заказчиками, так и потенциальными покупателями, поэтому у нас остались только положительные впечатления о выставке и ее хорошей организации.

Вслед за упомянутой выставкой с 5 по 7 февраля 2019 года проходила отраслевая выставка AgroFarm, на которой компания Hartmann уже в девятый раз была представлена на большом экспозиционном стенде площадью 100 м².

Ежегодное и по-прежнему особенное событие данной выставки — это церемония награждения, на которой компания Hartmann получила приз в номинации «Лучший продукт» за инновационную кормушку для индейки Titan, разработанную совместными усилиями специалистов компаний Hartmann и Roxell из Бельгии.

приз в номинации «Лучший продукт» за инновационную кормушку для индейки Titan

Эта очень важная награда подчеркивает превосходное качество и уникальные технические инновации данного продукта.

От лица всех сотрудников компания Hartmann благодарит всех заказчиков и посетителей, которые нашли время посетить наш выставочный стенд.

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