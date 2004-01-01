Партнерский материал. Kverneland Group получит медаль выставки SIMA-2019

Kverneland Group входит в число мировых лидеров по производству сеялок точного высева и регулярно совершенствует свои технологии в этом направлении в соответствии с требованиями рынка. Внесение гранулированных средств защиты растений при посеве — важный агротехнический прием, повышающий урожайность пропашных культур, и востребованная опция в Европе, набирающая популярность и в России. Поэтому инженерами компании была разработана новая система для внесения микрогранулята с электроприводом для высевающих секций типов HDII и SX на пневматических пропашных сеялках Optima.



При его создании в компании прежде всего руководствовались повышением уровня безопасности и удобством работы оператора. Благодаря простому управлению, механизатор может поменять катушку даже при заполненной гранулятом секции: нет необходимости сначала опорожнять ее. За счет этого снижаются риски прямого контакта человека с рабочим препаратом.



Новая система имеет объем бака для одной высевающей секции 17 л и расположена таким образом, что соприкасается с высевающей секцией по задней стенке. Дозирующее устройство, разработанное на заводе Kverneland Group в немецком городе Зойст, состоит из износостойкого пластикового корпуса и сменных катушек из нержавеющей стали, которые обеспечивают точное дозирование препарата.



Электропривод позволяет контролировать работу системы с помощью терминала ISOBUS. Система управления включает и отключает подачу препарата в соответствии с работой высевающей секции. Это обеспечивает точное включение/выключение в конце поля (без пересевов и пропусков) и, ко всему прочему, позволяет отключить внесение препарата во время закладки технологической колеи.



Разработчики не оставили без внимания и вопрос охраны окружающей среды: гранулят попадает в борозду без поддержки воздуха, сводя к минимуму выброс пыли.



Новой системой будут оснащаться сеялки Optima TFprofi, Optima V и модели с 6-метровой складной рамой, которые появятся на рынке уже весной 2019 года.

