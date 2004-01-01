Партнерский материал. Väderstad готовится к SIMA

- Мы с нетерпением ждем данной выставки. Франция — один из важнейших рынков сбыта Väderstad. Начало нынешнего года было ознаменовано значительным ростом объема продаж в этой стране. Для нас SIMA — это прекрасная возможность познакомиться с фермерами, заинтересованными в нашей продукции, — отмечает Филип Вестман, руководитель отдела продаж компании Väderstad. — На выставке Väderstad уделит особое внимание инновационным технологиям компании. В Париже мы представляем новую технику, и наши квалифицированные сотрудники с нетерпением ждут возможности обсудить агрономические методы с фермерами со всего мира.



Инновационная технология AR

- Как всегда, разработка сельскохозяйственной техники в Väderstad идет рука об руку с разработкой сельскохозяйственных методов и технологий. Технология Väderstad AR позволяет подчеркнуть агрономические преимущества техники Väderstad, — рассказывает Томми Свенссон, менеджер по маркетингу компании Väderstad. — Приложение Väderstad AR можно бесплатно скачать в Apple App Store или Google Play Store. Наведя устройство на любой из кодов AR на стенде Väderstad, посетители смогут увидеть анимированное изображение.



Стенд компании Väderstad F 081 расположен в зале5А.