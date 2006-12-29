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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Руководство «Росагролизинга» посетило компанию «Ростсельмаш»
«Ростсельмаш»
|
Февраль 2019
Заместитель генерального директора «Росагролизинга» Дмитрий Крамаренко и директор по работе с партнерами и корпоративным бизнесом Евгений Галиуллин с рабочим визитом посетили производственную площадку «Ростсельмаш»
Фото: «Ростсельмаш»

В рамках встречи с генеральным директором компании «Ростсельмаш» Валерием Мальцевым представители «Росагролизинга» обсудили итоги сотрудничества, а также обозначили дальнейшее направление работы и реализации новых проектов.

«По итогам прошлого года «Ростсельмаш» стал абсолютным лидером среди поставщиков компании. В 2018 году в хозяйства страны было поставлено сельскохозяйственной техники на сумму 5,5 млрд руб.», — сообщил Дмитрий Крамаренко.

Господин Мальцев в своем приветственном слове отметил: «Мы оцениваем компанию «Росагролизинг» как единственного и вне конкурентного игрока на рынке лизинга с самыми замечательными условиями для сельхозтоваропроизводителей. Сегодня обсуждалось, что нужно сделать, чтобы данное сотрудничество было на всех этапах взаимовыгодным, как для нашего партнерства, так и для аграриев. Хотел бы поблагодарить компанию «Росагролизинг» за то, что они выбрали площадку «Ростсельмаш» для презентации своей новой программы 2019 года».

Евгений Галиуллин отметил, что в этом году компания станет участником льготной программы обновления парка техники (ОПТ 2.0), которая была перезапущена «Росагролизингом» в феврале.

Программа ОПТ 2.0 сохранила все уникальные льготные условия приобретения предметов лизинга для сельхозпроизводителей: ставка вознаграждения составляет 3%, отсрочка первого платежа — шесть месяцев, требования к гарантийному обеспечению также не устанавливаются.

Участниками программы могут стать индивидуальные предприниматели, юридические лица, признанные сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

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