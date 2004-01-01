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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. CLAAS: при использовании электронных систем EASY себестоимость пшеницы можно снизить на 13%
CLAAS
|
Февраль 2019
Компания CLAAS на базе фермы в Нижней Саксонии (Германия) провела испытание по внедрению электронных систем EASY и подсчитала расходы в течение всего периода возделывания пшеницы
Фото: CLAAS

Использование немецкой аграрной компанией продуктов EASY, таких как автоматическая система рулевого управления, технология картирования урожайности и дифференцированного внесения удобрений, система мониторинга за машинами и документирования работ TELEMATICS, в совокупности помогло снизить общую себестоимость пшеницы на 13%: с 1395,47 евро/га до 1213,97 евро/га (со 109 тыс. руб./га до 94,7 тыс. руб./га).

Цикл сельскохозяйственных работ начался в марте, когда на поле проводился сев пшеницы трактором AXION. До июня несколько раз осуществлялось внесение удобрений и средств защиты растений (СЗР). Уборка урожая проводилась в первых числах августа зерноуборочным комбайном TUCANO. По итогам в структуре затрат 39% пришлось на расходы, связанные с внесением СЗР — 478,55 евро/га, еще 20% — удобрений (239,13 евро/га). При этом самый значительный показатель экономии — 24,4% — был достигнут именно по наиболее затратной составляющей — внесению СЗР. На 15% сократилось использование удобрений.

при использовании электронных систем EASY себестоимость пшеницы можно снизить на 13%
Фото: CLAAS

Оптимизировать разбрасывание удобрений и опрыскивание позволяет технология картирования урожайности посевов. На основании ранее полученных при уборке урожая данных в последующем проводится дифференцированное внесение удобрений и СЗР. Положительный экономический эффект обеспечивают сразу несколько электронных систем: счетчики обработанной площади, а также урожая — QUANTIMETER, навигационное оборудование GPS PILOT, мобильные системы передачи данных и программные средства TELEMATICS, которые объединяют данные, собранные с нескольких машин. В результате на каждый отдельный участок поля вносятся оптимальные дозы влияющих на урожайность веществ, исключается перенасыщение почвы удобрениями и СЗР.

От 3% до 5% расходов в ходе испытаний электронных систем EASY было сэкономлено на почвообрабатывающих и посевных работах, а также при уборке урожая. В частности, системы мониторинга позволяли лучше организовать и согласовать работу техники, сократив время простоев зерноуборочных комбайнов TUCANO на 5%. За счет снижения перекрытий с использованием корректирующих сигналов GPS/ГЛОНАСС точностью до 2-3 см, на 3% снизилось потребление ГСМ, уменьшилась общая наработка техники и износ рабочих органов.

«Использование современных электронных и навигационных систем позволяет не только экономить рабочее время, ГСМ, уменьшать износ техники и орудий, но и максимально полно раскрывать потенциал сельскохозяйственных машин. К примеру, без использования высокоточных навигационных систем невозможно применять такие передовые технологии возделывания сельскохозяйственных культур как «полосовую обработку почвы» (Strip-Till) и постоянную технологическую колею (Controlled Traffic Farming). В обоих случаях достигается существенное — от 10% до 25% повышение урожайности при более бережном воздействии на почву», — поясняет результаты проведенного в Германии испытаний директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

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