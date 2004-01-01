Партнерский материал. CLAAS: с конвейера сошел 40-тысячный комбайн JAGUAR

Серийное производство модели было запущено еще в 1973 году. Успеху JAGUAR способствовало внедрение инновационных решений и высокая эффективность машины. Доказательством этого является присуждение комбайну JAGUAR TERRA TRAC золотой медали за инновации на выставке сельскохозяйственной техники и животноводства SIMA 2019 в Париже.



Стремительный рост объемов возделываемой кукурузы в конце 1960-х годов стал требовать все более производительных технологий уборки, поскольку навесные и прицепные орудия достигли предела своих возможностей. CLAAS быстро оценил потенциал рынка и уже в июне 1973 года начал выпуск кормоуборочного комбайна модели JAGUAR 60 SF.



Всего через три года вышел JAGUAR 80 SF, в котором было внедрено несколько усовершенствований: возможность отсоединения подающего корпуса от корпуса барабана, добавлены швырялка-вентилятор, обеспечивающая непрерывную подачу измельчаемого материала в транспортную тележку, и первый автопилот на JAGUAR.



Продажа более 7 тысяч единиц JAGUAR 690, 680, 685 и 675 позволила CLAAS стать лидером европейского рынка. Модель JAGUAR 800 появилась на рынке в 1993 году в качестве предсерийной партии. Двигатели нового модельного ряда с мощностью от 310 л. с. до 354 л. с. размещались за управляемой осью перпендикулярно направлению движения, что позволяло реализовать простую систему прямого привода, оптимизировать систему охлаждения и облегчить доступ внутрь машины для ее технического обслуживания. Такая конфигурация установила стандарты для всех кормоуборочных комбайнов, в которых они продолжают использоваться по всему миру и сегодня. Кроме того, благодаря оптимизации нагрузки на ведущий мост впервые стало возможным задействовать восьмирядную кукурузную приставку. Также была предусмотрена система централизованной смазки. Ускорительный барабан для более быстрого движения потока растительной массы был установлен сразу после доизмельчителя зерен CORN CRACKER.



2001 год ознаменовался еще одним важным достижением — под капотом JAGUAR 900 заработал двигатель в 605 л. с. Также был полностью обновлен дизайн кабины. Теперь все функции стало возможным настраивать и отслеживать через бортовой терминал. Например, контролировать процесс заточки ножевого барабана или устанавливать настройки противорежущих пластин.



Начиная с сезона 2003 года появилась самая быстрая версия комбайна SPEEDSTAR, развивающая скорость до 40 км/ч. В 2016 году клиенты CLAAS получили еще большую производительность и комфорт в эксплуатации благодаря запуску легендарной модели GREEN EYE с мощностью в целых 623 л. с.



Представленная к началу сельскохозяйственного сезона 2008 года 900-я серия JAGUAR заявила о достижении в своих характеристиках наивысшего уровня производительности и качества измельчения. Новые модели в линейке были оснащены двигателями разной мощности, а также интеллектуальной системой управления их работой. Кроме того появились датчики непрерывного измерения влажности кормовой массы, а эксплуатация машины стала еще более удобной благодаря терминалу CEBIS и новому ножевому барабану V-MAX. В 2009 году золотая медаль на выставке Agritechnica была присуждена автоматической системе управления силосопроводом AUTO FILL, внедренной на комбайнах JAGUAR 900-й серии. Система обеспечивает простой, автоматически регулируемый процесс заполнения транспортного прицепа, что существенно уменьшает рабочую нагрузку на механизатора.



Еще одну престижную награду «Машина года» JAGUAR получил на выставке Agritechnica-2011. Среди отмеченных жюри рабочих функций — система управления мощностью двигателя DYNAMIC POWER, которая регулирует ее в соответствии с текущей рабочей нагрузкой.



2014 год стал дебютным для очередного поколения JAGUAR 800. В этой серии вслед за JAGUAR 900 была также внедрена система автоматического управления мощностью двигателя DYNAMIC POWER.



Наконец, в 2017 году CLAAS представила еще более усовершенствованные модели кормоуборочных комбайнов JAGUAR 900-й серии. В числе новых функций: бесступенчатый привод приставки, улучшенная система потока массы, а также уникальная концепция шасси и система AUTO FILL, исключающая потери и позволяющая осуществлять боковую или заднюю выгрузку.



Последним представителем в семействе стал JAGUAR 960 TERRA TRAC, поступивший на рынок в 2018 году. Это первый кормоуборочный комбайн на полугусеничном ходу. К числу явных преимуществ новой концепции относятся предотвращение процесса уплотнения почвы и возможность движения по дорогам общего пользования благодаря компактным габаритам. Интеллектуальная система разворота на краю поля исключает повреждение травяного покрова и дает возможность круглогодичной эксплуатации техники. На сельскохозяйственной выставке SIMA именно эта машина была удостоена золотой медали.



Сегодня линейка комбайнов JAGUAR включает 12 моделей. Это позволяет CLAAS предлагать фермерам всего мира кормоуборочные комбайны с такими характеристиками, которые в полной мере удовлетворяют потребности любого хозяйства.



В 2019 году 40-тысячный JAGUAR сошел с заводскогоконвейера. Это комбайн на полугусеничном ходу TERRA TRAC с особым дизайном набоковых панелях: с изображением грациозного хищника — ягуара.