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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. 20-летний юбилей первого в мире компактного дискового культиватора
Väderstad
|
Февраль 2019
Первый чертеж первого в мире компактного дискового культиватора Väderstad Carrier был нарисован на французской скатерти. В 2019 году Väderstad Carrier отмечает свой 20-летний юбилей
Фото: Väderstad

В конце 1990-х из Франции стали поступать просьбы разработать новое орудие для интенсивной поверхностной культивации, позволяющей создавать ложное семенное ложе и улучшать гигиену поля.

- Однажды во Франции за обедом с нашим верным сотрудником Джоэлем Плансоном мы стали набрасывать чертеж нового орудия. Вскоре прямо на скатерти и салфетках были запечатлены первые базовые функции Carrier, — рассказывает Кристер Старк, председатель, изобретатель и совладелец компании Väderstad. — Наша задача заключалась в обеспечении равномерной поверхностной культивации на высоких скоростях с перемешиванием пожнивных остатков и последующим уплотнением, способствующим более быстрому разложению остаточных семян и сорняков.

Интенсивность культивации Carrier обеспечивается за счет двух рядов дисков: диски первого ряда отбрасывают почву в сторону, а диски второго — сгребают ее назад. Для максимальной производительности каждый диск монтируется на отдельную стойку.

- Это позволяет добиваться тщательного измельчения почвы и пожнивных остатков, а также качественного выравнивания поля, — поясняет Кристер Старк.

На сегодняшний день идею Väderstad переняли сотни производителей по всему миру, и компактный дисковый культиватор занял свое законное место в сельском хозяйстве. Празднуя 20-летие первого в мире дискового культиватора, Väderstad не прекращает развивать технологию Carrier.

- Я возлагаю большие надежды на наше последнее изобретение для Carrier — CrossCutter Disk. Это изобретение позволяет выполнять немыслимую ранее задачу: ультраповерхностную обработку при полноценной культивации на глубине 2-3 см. Подобно тому, как культиватор Carrier совершил переворот в сельском хозяйстве в 1999 году, сегодня CrossCutter Disc стал революционным прорывом в области дисковых культиваторов, — отмечает Кристер Старк.

Carrier — 20 лет успеха:

Широкий ассортимент моделей серии культиваторов Carrier:


- Carrier 300-400 — 3-4 м, прицепной или навесной

- Carrier X 425-625 — 4,25-6,26 прицепной

- Carrier 420-820 — 4,2-8,2 м, навесной

- Carrier 925-1225 — 9,25-12,25 м, навесной

- Carrier XL 425-625 — 4,25-6,25 м навесной с большими дисками

- Carrier XL 925-1225 — 9,25-12,25 м навесной с большими дисками

Собственное производство дисков из высококачественной шведской стали:


- 450 мм.

- TrueCut 470 мм

- TrueCut 510 мм

- TrueCut 610 мм

- CrossCutter Disc

Универсальность во всеоружии:

- Штригельная борона — эффективное распределение соломы

- CrossBoard — идеальное выравнивание

- CrossCutter Knife — ножевой каток интенсивного действия

- BioDrill — компактная навесная сеялка

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