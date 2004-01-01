Партнерский материал. 20-летний юбилей первого в мире компактного дискового культиватора

В конце 1990-х из Франции стали поступать просьбы разработать новое орудие для интенсивной поверхностной культивации, позволяющей создавать ложное семенное ложе и улучшать гигиену поля.



- Однажды во Франции за обедом с нашим верным сотрудником Джоэлем Плансоном мы стали набрасывать чертеж нового орудия. Вскоре прямо на скатерти и салфетках были запечатлены первые базовые функции Carrier, — рассказывает Кристер Старк, председатель, изобретатель и совладелец компании Väderstad. — Наша задача заключалась в обеспечении равномерной поверхностной культивации на высоких скоростях с перемешиванием пожнивных остатков и последующим уплотнением, способствующим более быстрому разложению остаточных семян и сорняков.



Интенсивность культивации Carrier обеспечивается за счет двух рядов дисков: диски первого ряда отбрасывают почву в сторону, а диски второго — сгребают ее назад. Для максимальной производительности каждый диск монтируется на отдельную стойку.



- Это позволяет добиваться тщательного измельчения почвы и пожнивных остатков, а также качественного выравнивания поля, — поясняет Кристер Старк.



На сегодняшний день идею Väderstad переняли сотни производителей по всему миру, и компактный дисковый культиватор занял свое законное место в сельском хозяйстве. Празднуя 20-летие первого в мире дискового культиватора, Väderstad не прекращает развивать технологию Carrier.



- Я возлагаю большие надежды на наше последнее изобретение для Carrier — CrossCutter Disk. Это изобретение позволяет выполнять немыслимую ранее задачу: ультраповерхностную обработку при полноценной культивации на глубине 2-3 см. Подобно тому, как культиватор Carrier совершил переворот в сельском хозяйстве в 1999 году, сегодня CrossCutter Disc стал революционным прорывом в области дисковых культиваторов, — отмечает Кристер Старк.



Carrier — 20 лет успеха:



Широкий ассортимент моделей серии культиваторов Carrier:



- Carrier 300-400 — 3-4 м, прицепной или навесной



- Carrier X 425-625 — 4,25-6,26 прицепной



- Carrier 420-820 — 4,2-8,2 м, навесной



- Carrier 925-1225 — 9,25-12,25 м, навесной



- Carrier XL 425-625 — 4,25-6,25 м навесной с большими дисками



- Carrier XL 925-1225 — 9,25-12,25 м навесной с большими дисками



Собственное производство дисков из высококачественной шведской стали:



- 450 мм.



- TrueCut 470 мм



- TrueCut 510 мм



- TrueCut 610 мм



- CrossCutter Disc



Универсальность во всеоружии:



- Штригельная борона — эффективное распределение соломы



- CrossBoard — идеальное выравнивание



- CrossCutter Knife — ножевой каток интенсивного действия



- BioDrill — компактная навесная сеялка

