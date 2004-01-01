Партнерский материал. «Гринсейф» + «Мегапрот 40 000 ТС» = высокие экологические и производственные показатели

Одной из перспективных динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства является свиноводство. Высокий темп развития данного сегмента позволяет полностью закрыть потребности российских потребителей в качественных продуктах питания. Однако с ростом производства повсеместно слышатся жалобы жителей близлежащих от свинокомплексов населенных пунктов из-за неприятного запаха. Изначально протесты носили локальный характер, но постепенно возмущения превращаются в снежный ком, летящий с отвесного склона. Данный вопрос все чаще поднимается для обсуждения в СМИ, законодательные рамки сужаются. Известны случаи, когда из-за возмущения жителей предприятие закрывалось. В дальнейшем резонанс, связанный с вопросом загрязнения воздуха, будет только увеличиваться.



Главными источниками неприятного запаха являются навозосборники, отстойники жидкой фракции и пруды-накопители осветленных стоков. Воздушное пространство в первую очередь загрязняется азотистыми соединениями, которые выделяются животными из-за неполного усвоения протеиновой части потребляемых кормов.



Основой системы по предотвращению загрязнения окружающей среды являются законодательные акты, регламентирующие содержание вредных веществ в воздухе, воде и почве. Данные нормативы сельхозпредприятия обязаны исполнять, в противном случае они привлекаются к административной ответственности. Наиболее простым и бюджетным решением данной проблемы может стать пересмотр рационов животных и введение в них кормовых добавок, способствующих расщеплению азотных соединений и максимальному усвоению белка.



Во-первых, особое внимание нужно уделить балансированию рациона по усвояемым аминокислотам и энергии. В отличие от жвачных животных, у которых азотные соединения, в частности аммиак, активно используются для синтеза биологически полноценного бактериального белка, моногастричные лишены такой возможности. Вот почему состав, переваримость и доступность аминокислот для свиней и птицы являются важнейшими показателями протеиновой питательности. При недостатке полноценного протеина в рационе у животных отмечается резкое снижение производственных показателей, а также защитных свойств организма — устойчивости к заболеваниям. Избыток протеина в рационе в свою очередь приводит к усилению процессов разрушения аминокислот, повышает синтез мочевины и выведение из организма продуктов расщепления белков. Это неминуемо влечет за собой снижение темпа роста у молодняка, а у взрослых животных — падение продуктивности и воспроизводительной функции, также наблюдается ожирение печени, снижение возбудимости нервной системы, нарушение работы желез внутренней секреции и возрастание количества межтканевой жидкости, ведущей к отечным явлениям.



Во-вторых, современным породам и кроссам животных для полного усвоения протеина даже из идеально сбалансированного рациона нужна помощь. Тут мы обращаемся к кормовым добавкам, в частности, к пробиотикам и протеазе.



На одном из свинокомплексов для выявления влияния кормовых добавок на выброс в атмосферу азотных соединений был проведен производственный опыт с применением пробиотика «Гринсейф» и протеазы «Мегапрот 40000 ТС». В исследовании участвовали 12600 поросят возрастом 2,5 месяца со средним весом 30,5 кг. Данное поголовье было разделено на две группы по 6300 голов. Поросята обеих групп содержались в одинаковых условиях и получали стандартные рационы хозяйства, но опытной группе в корм дополнительно вводили пробиотик «Гринсейф» в количестве 200 г на тонну корма + протеазу «Мегапрот 40000 ТС» в количестве 100 г на тонну корма. Опыт, длившийся 100 дней, показал, что применение данных кормовых добавок положительным образом сказывается на экологической обстановке предприятия: содержание аммиака в воздухе прилегающих территорий и производственных помещений сократилось на 50%. Так же положительный эффект был заметен и на производственных показателях: снижение конверсии на 2,17%, и, как следствие, экономия 32,6 т корма (296250 руб.), при этом среднесуточный привес увеличился на 1,04%, а падеж сократился на 16%.



Следовательно, кормовые добавки «Гринсейф» и «Мегапрот 40000 ТС» при совместном применении в кормах для свиней являются надежным инструментом для достижения высоких производственных и экономических показателей, а также приводят к улучшению качества воздуха на предприятиях и в близлежащих населенных пунктах.

