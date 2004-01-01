Партнерский материал. «Куриный Король» ищет пути повышения экспортного потенциала АПК

Российский АПК в последние годы уверенно наращивает экспортные мощности. Так, в 2018 году вывоз зерна вырос на 27% до 54,8 млн т., свежих овощей — на 23% и составил 135 тыс. т., домашнего скота — на 90% и составил $24,7 млн (в 2010 году — $2 млн), мяса и субпродуктов (всех видов) — на 18,8% до 307 тыс. т. Прирост демонстрируют практически все сегменты сельскохозяйственной отрасли. Данная тенденция отмечается на протяжении последних четырех лет и соответствует одному из программных для российской экономики «майских указов» президента Владимира Путина. Согласно этому документу, перед сельскохозяйственной отраслью поставлена стратегическая задача увеличения экспорта агропродукции в финансовом выражении до $45 млрд к 2024 году. Достижение данной глобальной цели возможно при соблюдении ряда условий. К ним относится не только собственно производство, обработка, хранение конкурентоспособной на мировых рынках продукции, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, но и совершенствование многочисленных сопутствующих сервисов. В частности, речь идет об упаковке продукции.



В международной торговле до совершения сделки стороны договариваются о таком способе упаковки товара, который гарантирует его целостность, возможность доставки в согласованные сроки. Выбор того или иного способа упаковки должен быть продиктован чувствительностью конкретной продукции к транспортировке, условиям складирования, хранения и реализации, действующими нормативными актами, условиями поставки и другими факторами. Особенно важно соблюдение этих условий при экспорте пищевой продукции.



28-29 мая 2019 года в рамках саммита (деловая часть выставки) будет обсуждаться тема «Национальная экспортная стратегия. Взаимодействие государства и бизнеса в сфере экспорта агропродукции». Ведущие эксперты обсудят проблемы, с которыми сталкиваются российские экспортеры как готовой продукции, так и сырья. В частности, будут обсуждаться вопросы упаковки и маркетинга: на что следует обратить внимание при упаковке продукции B2С, какие национальные особенности необходимо учитывать при брендировании товара, какие цвета предпочитают в разных регионах мира и другие.



Докладчики поделятся своими знаниями и практическими наработками в области упаковки и дизайна продукции. В рамках панельной дискуссии ожидаются выступления ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей предприятий-экспортеров. Они расскажут о ситуации с поставками агропродукции за рубеж сегодня и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться начинающим игрокам экспортного сегмента российского АПК.

