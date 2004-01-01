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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Alltech объявляет новую премию в области сельскохозяйственной журналистики
Alltech
|
Март 2019
Премия основателя Доктора Пирса Лайонса будет представлена на конференции идей Alltech ONE в мае
Д-р Пирс Лайонс (посередине), основатель Alltech, с членами Международной федерации сельскохозяйственных журналистов из ирландской ассоциации: Дэмьен О’Рейлли (слева) и Дэвид Марки (справа)
Фото: Alltech

Компания Alltech совместно с Международной федерацией сельскохозяйственных журналистов (IFAJ) с гордостью представляет новую премию, призванную определить лучших лидеров среди молодых журналистов. Международная премия IFAJ — Alltech в области сельскохозяйственной журналистики будет представлена во время конференции идей Alltech ONE
(ONE19), которая пройдет с 19 по 21 Мая 2019 года в Лексингтоне, штат Кентукки, США.  

Премия продолжит давнюю традицию, посвященную достижениям в области журналистики. Будучи рассказчиком, Доктор Лайонс высоко ценил умение делиться историями, связанными с сельским хозяйством.


«Пирс с удовольствием делился историями о нашей отрасли и его личном опыте, — говорит миссис Дейдра Лайонс, сооснователь и директор по корпоративному имиджу и дизайну компании Alltech. — Мы рады почтить его наследие и продолжить поддержку сельскохозяйственной журналистики».

Доктор Лайонс понимал важность наставничества и образования, и в 2005 году Alltech совместно с IFAJ основали программу для молодых лидеров.

«Сейчас важнее, чем когда-либо рассказать о сельском хозяйстве и поделиться нашей историей, — говорит доктор Марк Лайонс, президент компании Alltech. — Продолжая наше сотрудничество с IFAJ, мы поддерживаем будущих лидеров в области сельскохозяйственной журналистики, которые стремятся поделиться с мировой аудиторией вопросами нашей отрасли».

Оувен Робертс, президент IFAJ в Канаде: «Эта премия подтверждает тот факт, что компания Alltech понимает, какую важную роль играет сельскохозяйственная журналистика в мобилизации знаний».

«Производители используют сельскохозяйственную журналистику для получения сбалансированной, научнообоснованной информации, которая поможет им быть прибыльными, осведомленными и устойчивыми, — говорит Робертс. — Alltech усердно работает над развитием отношений с журналистами, которые верят, что достоверные исследования необходимы для наилучшего управления фермой».

Молодые журналисты в возрасте до 40 лет могут быть номинированы местными ассоциациями IFAJ. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму. Победитель будет отобран международным комитетом на основании достижений в области журналистики и лидерских навыков, продемонстрированных в соответствующей ассоциации. Победители с компенсацией путевых расходов получат право на бесплатное участие в конференции ONE, где их представят перед аудиторией в 4 тыс. человек.

«ONE19 представляет ведущих экспертов в области сельского хозяйства, исследующих проблемы отрасли и пути их решения, — говорит Робертс. — Конференция — это отличный источник получения журналистами полезной информации, которая так необходима производителям».

Срок для номинации — 15 марта 2019 года.

О Международной федерации сельскохозяйственных журналистов:

Международная федерация сельскохозяйственных журналистов основана в 1956 году и насчитывает 5 тыс. членов из 50 стран мира. Это единственная организация, посвященная мировой сельскохозяйственной журналистике. Ее тремя основополагающими элементами являются профессиональное развитие, развитие молодежи и мировое продвижение. Члены Международной федерации сельскохозяйственных журналистов поддерживают свободу печати. Официальный сайт федерации http://www.ifaj.org

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