Партнерский материал. «Аддкон XF Суперфайн» - гарантия сохранности кормов и сырья

Сохранность кормов и сырья для их производства — один из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед комбикормовой промышленностью. Нужно помнить, что питательность и безопасность корма сводится на нет патогенной микрофлорой и грибками. Особое внимание следует уделять кормам, в состав которых входит сырье животного происхождения, т. к. в них микрофлора развивается особенно активно. Кроме того, из-за неблагоприятных климатических условий, все сырье с полей на элеваторы поступает с высокой влажностью, для устранения этой проблемы используют сушильные агрегаты, но полностью защитить зерно от гнилостных процессов таким образом не удается.



Большой риск заражения комбикорма существует при погрузке, транспортировке и хранении. В связи с суточным перепадом температуры ситуация усугубляется из-за образования конденсата в бункерах для хранения корма, та же проблема будет актуальной при межрегиональной транспортировке в вагонах-зерновозах. В дальнейшем на таком корме быстро развиваются плесневые грибки, он становится непригодным для скармливания животным, и его утилизируют. Естественно, это влечет за собой финансовые потери.



Чтобы решить данный вопрос, ряд российских предприятий используют кормовые добавки, в состав которых входит формальдегид. При этом в Европе в конце 2017 года был принят закон, согласно которому формальдегид не должен применяться в кормах ни как консервант, ни как средство улучшения гигиены. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, следы формальдегида после его использования в кормопроизводстве, обнаруживаются в продуктах животноводства и птицеводства. Известно, что формальдегид является мощнейшим стимулятором онкологических заболеваний. Он опасен не только для людей, которые работают с этим продуктом на элеваторе или комбикормовом заводе, но и для потребителей продукции животноводства.



Чтобы снять вопрос обсемененности кормов и сырья патогенами, существует и другое решение — органические кислоты. На российском рынке, благодаря своей эффективности в подавлении микрофлоры и плесневых грибков, наиболее популярны продукты на основе муравьиной и пропионовой кислоты. Другие органические кислоты также занимают достойное положение на рынке, но эти кислоты и их смеси по количеству потребления опережают всех.



Муравьиная кислота обладает выраженным антибактериальным действием: при внесении в корм даже в небольшом количестве уничтожает сальмонеллу, кишечную палочку, кампилобактерии.



Пропионовая кислота наиболее активно препятствует росту плесени, тем самым способствуя защите кормов от микотоксинов, которые, как известно, являются продуктами жизнедеятельности плесневых грибков. Сильное угнетающее действие на дрожжи и плесневые грибы, включая афлатоксинообразующие, оказывает бензойная кислота. В комбинации свойства этих трех кислот взаимодополняют и усиливают друг друга.



Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее эффективным средством в борьбе за сохранность кормов и сырья будет комплексный продукт из органических кислот. Но тут следует понимать, что, во-первых, важен не только состав продукта, но и концентрация активных веществ в нем; во-вторых, имеет большое значение дисперсность продукта, т. к. от этого показателя напрямую зависит гомогенность смешивания при производстве корма или при обработке сырья; в-третьих, продукт должен быть безопасным для людей, которые с ним работают, и для производственного оборудования.



Для решения вопроса безопасности комбикормов и сырья компания «Фидленд Групп » предлагает продукт «Аддкон XF Суперфайн». В его состав входят формиат кальция — 32,5%, пропионат кальция — 62,5% и бензоат натрия — 5%.



Использование органических кислот в кормлении животных и птицы за последние несколько лет в Европе значительно увеличилось. Частично это связано с отказом от применения антибиотиков. Такая небольшая страна как Финляндия с населением 5,5 млн человек потребляет около 20 тыс. т органических кислот. Европа при численности населения около 540 млн человек, — 130 тыс. т. В России при населении более 140 млн человек на сегодняшний день используется всего 12 тыс. т. При переходе на современные методы кормления (без антибиотиков) животных и птицы, безусловно, мы вынуждены будем придерживаться западного опыта. А значит, потенциал применения органических кислот в два-три раза превысит сегодняшние потребности.



«Аддкон XF Суперфайн» обеспечит улучшение санитарно-гигиенических и органолептических показателей корма, увеличит его поедаемость и переваримость питательных веществ, повысит продуктивность и снизит уровень заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы.





