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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ГК «ЭФКО»: ориентир на посевную кампанию
«ЭФКО»
|
Март 2019
Подготовка к севу идет полным ходом, в связи с чем в Центральном Черноземье активно проводятся выставки, конференции и семинары
Фото: CNH

1 марта в Лискинском районе Воронежской области состоялась выставка «Воронежагрокомплекс», в рамках которой специалисты группы компаний «ЭФКО» встретились с сельхозтоваропроизводителями области для обсуждения рабочих вопросов предпосевной кампании. А обсудить было что.

Агрономическая служба «ЭФКО» подбирает для своих партнеров сорта сои с высокой продуктивностью и разными сроками созревания, и, что немаловажно, с генетически заложенной возможностью накопления высокого протеина в урожае. В арсенале компании находится больше десятка проверенных образцов, способных удовлетворить разносторонние требования фермеров к данной культуре в условиях своего региона. Ежегодно проводимые испытания сортообразцов — а в 2018 году их было 46 — позволяют выявить потенциал многих сортов, в том числе еще не включенных в госсортреестр по Центрально-Черноземному региону. Выявленные перспективные сорта пройдут еще одни испытания в условиях 2019 года для подтверждения полученных результатов.

В 2018 году специалисты ГК «ЭФКО» в сотрудничестве с сельхозтоваропроизводителями Белгородской и Курской областей заняли 2220 га семеноводческими посевами отечественной и импортной селекции для получения качественных семян первой репродукции и их дальнейшей реализации к посевной кампании 2019 года. Выращено и на сегодняшний день подработано на производственных мощностях комплекса «ЭФКО-Семеноводство» более 6 тыс. т качественных семян сои. В текущем году планируется продолжить эту работу и посеять больше сортов отечественной селекции: «Бара», «Аванта», «Чера 1», а также «Припять», «Волма» - Беларусь, «Протина», «Султана» - Франция, «Максус» - Канада. Потенциал протеина в этих сортах составляет от 38% до 46% на а. с.в.

Агрономическая служба «ЭФКО» выезжает непосредственно к клиентам компании, анализирует почвенно-климатические условия, культуру земледелия, применяемую технологию и дает рекомендации по подбору сортов. И в дальнейшем, начиная с сева и заканчивая уборкой, специалисты «ЭФКО» оказывают агрономическое сопровождение посевов, а также проводят обучающие семинары, приятным бонусом которых является розыгрыш сертификатов на приобретение у компании «ЭФКО» семян сои РС-1 со скидкой от 5% до 20%. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители активно начали использовать выигранные сертификаты.

«С компанией «ЭФКО» работаем напрямую уже несколько лет, — рассказывает Сергей Толоконников, директор ООО «Землемер-Агро». — Это удобные партнерские отношения, потому что можно взять семена под урожай — в основном мы так и делаем, частично покупаем. Удобство состоит в документальном оформлении — не нужно брать кредиты. А в августе прошлого года решил принять участие в семинаре компании, который проходил в Белгороде, выиграл скидочный сертификат, и вот сейчас оформляем покупку семян «Кофу», «Бара» и «Кассиди» со скидкой 10%».

В 2018 году компания реализовала более 2,7 тыс. т семян сои, из которых около 1,3 тыс. т инвестировала под урожай.

Участие в выставке «Воронежагрокомплекс» позволило сотрудникам «ЭФКО» наметить планы на текущий сезон и обсудить совместную работу с сельхозтоваропроизводителями на предстоящий период.

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