Партнерский материал. А Вы стали есть больше мяса?

По данным ИАА «ИМИТ», емкость рынка мяса в России в 2018 году составила порядка 10,7 млн т, а это значит, что на каждого жителя нашей страны в год пришлось по 73 кг мяса. Конечно, доля мяса птицы в этом объеме самая большая — 46%. Мясо птицы и дешевле, и диетичнее, и в приготовлении легче, а ассортимент на полках магазинов огромен — от охлажденных отрубов до готовых полуфабрикатов, колбас и сосисок. И с каждым годом доля мяса птицы в общем объеме потребления растет, отнимая ее у говядины и баранины. Еще два года назад, в 2016-м, при емкости рынка в 10,4 млн т мяса, среднедушевое потребление составляло 70,8 кг в год, из которых 45% приходилось на мясо птицы, а 21,5% — на говядину. Теперь же на говядину в рационе жителя нашей страны в среднем приходится 13,7 кг в год — это 18,8% от всего потребляемого мяса.



Что касается свинины, то ее доля в рационе россиянина составляет 33% или 24 кг в год. Рост производства свинины не только увеличил ее долю в общем потреблении, но и дал нам возможность потреблять свежую отечественную свинину и продукты из нее, тогда как еще в 2013 году мы на 40% ели импортную заморозку. Емкость рынка свинины в 2018 году оценивается аналитиками ИАА «ИМИТ» в 3,5 млн т, а емкость рынка мяса птицы — в 4,9 млн т. Здесь хотелось бы отметить, что в 2018 году нет каких-то значительных показателей роста в производстве или потреблении по сравнению с объемами 2017 года, так как 2018 год был очень сложным эпизоотически: 112 вспышек АЧС в 16 регионах России и 82 вспышки гриппа птиц в 15 регионах России. Вдобавок ко всему слишком низкие закупочные цены на курятину привели к банкротству ряда предприятий, которые не выдержали удорожания кормов и топлива. Также кардинально снизился импорт и вырос экспорт, что в совокупности дало нам -0,4% в общем объеме рынка мяса в 2018 году в сравнении с 2017-м.



Казалось бы — едим столько же, а платим-то больше! Ну да, роста емкости нет, а повышение цен — есть. Что касается стоимости свинины в опте, то средневзвешенная цена 2018 года (160,3 руб./кг) всего на 3,7% выше средневзвешенной цены 2017-го (154,5 руб./кг), однако в конце 2018 года стоимость свинины в полутушах в опте находилась на отметке 153,3 руб./кг, что на 10,8% выше цены конца декабря 2017-го. Значительный рост цен на свинину был летом 2018 года, когда стоимость полутуш доходила чуть ли не до 200 руб./кг. Тогда на такой рост цен повлиял ряд факторов: жаркая погода привела к повышению сезонного спроса, который всегда ведет к увеличению цен, и, одновременно, эта жаркая погода увеличила себестоимость выращивания свиней, так как в жару они едят хуже, а значит и вес набирают медленнее и до нужной кондиции растут дольше. В этот период начался и рост цен на курятину. Однако стоимость свинины осенью 2018 года начала снижаться, а курица продолжала дорожать пока не закончились новогодние праздники. Стоимость тушки ЦБ за год (конец декабря 2018 года к концу декабря 2017 года) в опте увеличилась на 23,4% и в конце декабря 2018 года находилась на отметке 118,4 руб./кг. Однако средневзвешенная цена 2018 года (102,6 руб./кг) всего на 0,1% выше средневзвешенной цены 2017-го (102,5 руб./кг), так как цена на тушку ЦБ в России в первом полугодии 2017 года была выше 100 руб./кг, как и во втором полугодии 2018-го.







В 2019 году аналитики ИАА «ИМИТ» ожидают сезонного роста оптовых цен на свинину в шашлычный сезон и стабилизации стоимости курятины. В розничном звене прогнозируется повышательная динамика стоимости продуктов мясопереработки в пределах 5-8% по сравнению с ценами 2018 года.

