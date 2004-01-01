Партнерский материал. Российский зерновой союз проведет XX Международный зерновой раунд



В рамках XX Международного зернового раунда «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой инфраструктуры.





Традиционно в Раунде участвует более 1000 представителей из 30 стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации.





Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, презентации своих компаний.





Подробнее

