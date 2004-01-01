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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российский зерновой союз проведет XX Международный зерновой раунд
Российский зерновой союз
|
Март 2019
Мероприятие пройдет 4-7 июня в Геленджике при поддержке администрации Краснодарского края
Фото: Российский зерновой союз


В рамках XX Международного зернового раунда «Рынок зерна — вчера, сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой инфраструктуры.


Традиционно в Раунде участвует более 1000 представителей из 30 стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации.


Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, презентации своих компаний.


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