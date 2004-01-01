Партнерский материал. Kverneland модернизировал самую большую косилку в своей линейке

Концепция ленточных транспортеров, позволяющих объединять массу, скошенную задненавесными косилками триплексной комбинации, в один валок, была разработана еще в 1984 году производителем кормозаготовительного оборудования Taarup, который в 1990-е годы вошел в состав Kverneland Group. Это оптимизировало процесс заготовки кормов, позволив пресс- или прицепам-подборщикам эффективно собирать покос сразу после прохода косилки.



Благодаря интеллектуальным решениям, представленным Kverneland Group в этом году, технология работы ленточного транспортера была выведена на качественно новый уровень.



Ленточный транспортер Kverneland BX автоматически регулирует скорость ленты, чтобы ширина валка оставалась одинаковой независимо от положения режущего аппарата. Так, если режущие аппараты смещаются в сторону для регулировки перекрытия (в том числе по углам поля), то скорость лент сразу же корректируется, чтобы компенсировать изменение необходимого расстояния.



Кроме того, новый транспортер BX отслеживает подъем ленты или косилки в зависимости от рельефа поля и немедленно компенсирует это, чтобы гарантировать распределение культуры в пределах нужной ширины валков.



Разрабатывая транспортер BX, инженеры Kverneland стремились предложить систему, способную решить широкий круг практических задач, с которым сталкиваются фермеры при уборке. Например, заготовка высокоурожайных культур во время первого покоса при помощи техники с узкой шириной захвата (как самонагружающиеся прицепы) требует достаточно узкого валка. Для этой цели ленточный транспортер BX предлагает возможность размещения ленты на разной рабочей высоте, чтобы уложить урожай на вершину валка, сделанного передней косилкой, для формирования узкого валка и валка в форме коробки. При этом высота забрасывания задается гидравлическим опусканием или поднятием ленты на ходу.



Разработчики не оставили без внимания прохождение машиной разворотной полосы: когда косилки начинают подниматься, встроенный усилитель ленты транспортера автоматически ускоряется, чтобы опустошить их, оставляя чистую и опрятную полосу. Кроме того, после поднятия лент активируется функция AutoStop, автоматически останавливая их до тех пор, пока косилки не будут снова опущены, что позволяет снизить расход топлива.



Таким образом, основное преимущество всей серии триплексных косилок Kverneland 53100 — способность автоматически в режиме реального времени регулировать и оптимизировать рабочую ширину и перекрытие — было эффективно дополнено не менее интеллектуальной работой транспортера.



Как и прежде, на серии косилок Kverneland 53100 BX предусмотрены варианты формирования скошенной массы в один большой валок, в три одинарных валка или укладка в расстил по всей ширине захвата. Стандартно установленные пластины для формирования валка легко сдвигаются в необходимое положение для формирования желаемой ширины валка. Если условия требуют укладки по всей ширине, то стандартно установленные лопатки FlipOver для укладки скошенной массы в расстил активируются за несколько секунд.

