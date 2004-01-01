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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Генеральному директору «МЕГАМИКС» вручена премия правительства РФ
«МегаМикс»
|
Март 2019
14 марта 2019 года в Москве состоялась церемония вручения премии правительства РФ в области науки и техники за 2018 год. Результаты награжденных работ реализованы по различным направлениям, в том числе и в области сельского хозяйства
Фото: «МегаМикс»

В составе одного из научных коллективов награжден генеральный директор ООО «МегаМикс», кандидат экономических наук Василий Фризен «За разработку новых породных ресурсов и реализацию их генетического потенциала для интенсификации отечественного животноводства».

Церемония вручения премий правительства в области науки и техники состоялась в Доме правительства (Москва). Лауреатов поздравил председатель правительства Дмитрий Медведев. В своем выступлении он подчеркнул высокую значимость работы по новым селекционным достижениям в животноводстве: «Современные генетические технологии нужны, чтобы увеличивать продукцию животноводства, а мы сейчас активно занимаемся развитием нашего сельского хозяйства. И важно, чтобы все генетические технологии были нашими, чтобы мы были независимы от поставщиков из-за границы».

В торжественной церемонии награждения также участвовали министр науки и высшего образования Михаил Котюков и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Они обратились к лауреатам со словами благодарности за проделанную важную и наукоемкую работу.

Ставя главной стратегической задачей разработку современных подходов к кормлению сельскохозяйственных животных и птицы, в ГК «Мегамикс» создали передовой отдел исследований и разработок, цель которого — создание, научная и производственная апробация кормовых добавок для всех видов сельскохозяйственных животных. Для тестирования эффективности и безопасности кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов для сельскохозяйственной птицы на базе Волгоградского государственного аграрного университета создан научно-исследовательский центр (НИЦ).

20 лет инноваций позволяют ГК «Мегамикс» повышать качество в отрасли, способствуя развитию бизнеса клиентов!

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