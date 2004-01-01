Партнерский материал. Волгоградская область готовится к сезону вместе с «Ростсельмаш»

Свои подписи на документе поставили коммерческий директор компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов и заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета Василий Иванов.



- Для нашего региона очень значимо сотрудничество с одной из ведущих мировых компаний в сфере сельскохозяйственного машиностроения, и мы считаем вас ключевым партнером для развития парка сельхозтехники Волгоградской области. Наше сотрудничество длится уже много лет, и позволило серьезно обновить техническую базу наших хозяйств, — подчеркнул господин Иванов



- Нашу компанию и Волгоградскую область связывают давние партнерские отношения, а за последние годы они значительно укрепились. Так, за последние пять лет мы поставили аграриям региона только свыше тысячи зерноуборочных комбайнов, не считая другой уборочной техники. Хотелось бы отметить, что системная модернизация способствует оперативному и качественному проведению сельхозработ, сокращению потерь, росту объемов производства продукции, — прокомментировал подписание господин Швейцов.

