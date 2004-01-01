Партнерский материал. Актуальные инвестиции на территории Смоленской области

Руководитель ООО «Баскаково-Агро» Дмитрий Купряшкин рассказал о проекте создания молочного кластера на 3 тыс. коров в Гагаринском районе Смоленской области.



— Дмитрий, на чем основана идея создания молочного кластера?



- Идея создания кластера производства и переработки молока в Гагаринском районе Смоленской области стоит, если можно так выразиться, на трех китах: во-первых, на том, что рынок производства товарного молока в России сейчас является наиболее быстрорастущим, обладающим наименьшей концентрацией и наиболее дефицитным по сырью собственного производства, с наибольшей операционной маржей среди прочих продуктов АПК. И «Баскаково-Агро» намерена всерьез закрепиться на этом рынке. Во-вторых это наличие ресурсной базы. К ней необходимо отнести не только большой объем земли сельскохозяйственного назначения, консолидированный нашим предприятием в предыдущие годы, но и, в первую очередь, высококвалифицированный персонал и компетенции нашего базового предприятия. Третьим китом, безусловно, является четкая артикуляция государственной поддержки, включая позицию федерального Минсельхоза и администрации Смоленской области, ориентированную на стимулирование и всестороннюю поддержку развития производства и переработки молока.



Ну а сам по себе кластерный подход является просто более выгодным экономически, как с точки зрения максимизации отдачи за счет эффекта масштаба, так и за счет вертикальной интеграции и предельной локализации производства кормов, выращивания собственных высокопродуктивных племенных нетелей внутри единого холдинга. Это общий путь, обеспечивающий конкурентоспособность агробизнеса в России.



— Что из себя будет представлять этот кластер?



- В состав кластера войдет существующая ферма «Баскаково-Агро» на 100 дойных коров, новая ферма на 1,4 тыс. дойных коров — это проект, реализуемый в настоящий момент в партнерстве с Россельхозбанком. В перспективе в части планового развития производства товарного молока будет построено еще две фермы совокупной мощностью до 3 тыс. дойных коров до 2023 года. Также «Баскаково-Агро» будут реализованы проекты строительства завода по переработке молока мощностью 50 т в смену, создания единого центра приготовления кормов, включающего создание современного завода по производству комбикормов, а также модернизация и существенное увеличение парка сельскохозяйственной техники, требующегося ввиду кратного увеличения объема обрабатываемой земли. В планах «Баскаково-Агро» также создание современного жилья для наших работников. Мы собираемся осуществить комплексное развитие территории сельского поселения деревень Ильино и Ширяиха, а также села Баскаково, включая строительство современного жилья для селян, развитие транспортной, социальной и рекреационной инфраструктуры. Этим проектом нам бы хотелось показать, что на современном селе при наличии эффективных современных сельскохозяйственных производств возможна комфортная жизнь, обеспеченная хорошей зарплатой, медицинскими услугами, детскими площадками, культурно-досуговыми центрами, с развитым транспортным сообщением хотя бы до города Гагарин — районного центра. Совместно с департаментом сельского хозяйства администрации Смоленской области мы готовим внесение этого проекта в федеральную программу «Устойчивое развитие сельских территорий». К сожалению, без инфраструктурной поддержки бюджета, реализовать подобный проект в современных условиях крайне сложно.







— На базе кластера будет вестись и селекционная работа?



- Да, безусловно. В будущем мы планируем получить статус племенного репродуктора голштинской породы КРС. Мы планируем самостоятельно полностью удовлетворять свои потребности в племенных нетелях. Что касается объема производства и продажи племенных животных после завершения наполнения предприятий кластера, то это вопрос вариативный. Спрос на эту продукцию очень сильно зависит от инвестиционного климата в отрасли, наличия преференций для внутренних производителей и уровня отраслевого протекционизма. Тенденции обнадеживают, но как говорится, поживем — увидим.



— В какие сроки проект будет реализован?



- Полностью инвестиционная фаза проекта в текущих целевых параметрах должна быть завершена в 2023 году. Строительство фермы на 1,4 тыс. фуражных коров в районе деревни Ильино Гагаринского района мы начинаем в мае 2019 года. При активной поддержке районных и областных властей нами получены все исходно-разрешительные документы, включая градостроительный план земельного участка и разрешение на строительство фермы. Далее — планомерное расширение производства товарного молока, возведение молокоперерабатывающего завода и обеспечивающих производства. К 2023 году мы планируем выйти на общее поголовье порядка 4,5 тыс. фуражных коров и суточный надой в 100-130 т молока.



— Оказывают ли вам государственную поддержку?



- Да, безусловно, мы рассчитываем на содействие администрации Смоленской области по включению проекта во все существующие федеральные программы, без которых экономическая устойчивость проекта невозможна. Среди данных мер ключевым является включение в программу льготного инвестиционного кредитования, предусмотренного постановлением правительства РФ №1528, обеспечивающего долгосрочное кредитование по ставке, не превышающей 5%. Также мы рассчитываем получить частичную компенсацию понесенных капитальных затрат. Среди видов операционной поддержки основными являются несвязанная поддержка и субсидии по повышению молочной продуктивности. Все эти виды поддержки предусмотрены законодательством Смоленской области, и мы убеждены, что личное внимание губернатора области Алексея Островского к данной отрасли гарантирует беспрепятственный доступ и доведение всех предусмотренных видов поддержки.



— Чем обусловлен выбор региона реализации проекта? Почему Смоленская область?



- При выборе региона реализации проекта мы ориентировались на два ключевых фактора. Первый — это, конечно, инвестиционный климат, внимание властей к сельскохозяйственной отрасли и гарантии по защите инвестиций. Не в любом регионе России можно эффективно быстро и надежно вкладывать деньги. Смоленская область, безусловно, входит в число инвестиционно привлекательных регионов, где умеют работать и помогать инвесторам. Вторая причина — это агроклиматические условия и историческая специализация. Смоленщина исторически была лидером по производству молока, и здесь все еще сохранился достаточный кадровый потенциал, равно как и ресурсная база для производства основных видов кормов. Надеемся, что при нашем активном участии Смоленская область вернет себе позиции лидера по производству товарного молока в России.

