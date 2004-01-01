Партнерский материал. «И-Сак»® от Alltech сертифицирован Углеродным фондом как продукт, снижающий выделение парниковых газов молочным и мясным скотом

«И-Сак»®, флагманский бренд Alltech, был одобрен Углеродным фондом

в качестве продукта, снижающего выделение крупным рогатым скотом метана и азота. «И-Сак» — это единственная дрожжевая культура, получившая такой сертификат. Углеродный фонд — глобальная организация, осуществляющая независимое консультирование коммерческих организаций, правительств и органов государственного управления по вопросам снижения выбросов углерода, сформировал свое мнение на основании данных, полученных в результате научных исследований и производственных опытов, демонстрирующих эффективность «И-Сака» в рационах жвачных.



Выводы фонда указывают на то, что снижение выбросов не должно сопровождаться ухудшением продуктивности животных; была продемонстрирована способность И-Сака увеличивать молочную продуктивность, содержание жира и белка в молоке, а также усвоение азота благодаря улучшению функции бактерий рубца.



«Признание со стороны Углеродного фонда — это очередная историческая веха в истории «И-Сака» - продукта, с которого началась история Alltech в начале 1980-х», — отметил Мэтью Смит, вице-президент Alltech.



В молочном и мясном скотоводстве метан — это индикатор потерь не только для животного, но и для фермера, теряющего прибыль. Повышение эффективности позволяет животному усвоить большее количество энергии. При этом повышается экологическая безопасность производства и прибыльность фермы.



«В течение многих лет компания Alltech работала с фермерами, помогая им определить, где именно в процессе производства происходят выбросы загрязняющих веществ, и как можно уменьшить выбросы углерода, — продолжил Смит. — Сертификация Углеродным фондом — это значительное достижение Alltech и наших потребителей, также стремящихся снизить воздействие фермерства на окружающую среду».



Alltech продолжает разрабатывать продукты, снижающие выбросы парниковых газов на фермах, стремясь к устойчивому процветанию растений, животных и людей во всем мире. Об этом речь шла на Европейском техническом семинаре Alltech , который прошел в Дублине (Ирландия) 13-15 марта 2019 года. Дополнительные заявления по этому вопросу будут представлены на ONE: Конференция идей Alltech 19-21 мая 2019 года, в Лексингтоне, Кентукки, США.



Об Углеродном фонде:

Основанный в 2001 году, Углеродный фонд сотрудничает с коммерческими организациями, правительствами и органами государственного управления по всему миру, помогая им участвовать и получать выгоду от создания более устойчивого будущего за счет уменьшения выбросов углерода, внедрения стратегий эффективного использования ресурсов, а также вывода на рынок производств, систем и технологий с низкими выбросами углерода.



Углеродный фонд:



- Сотрудничает с корпорациями и правительствами, помогая им формировать стратегии с учётом данных климатологии и достигать целей Парижского соглашения.



- Осуществляет профессиональное консультирование и контроль, обеспечивая уверенность инвесторов и финансовых организаций в том, что инвестиции в экологически безопасные проекты окупятся.



- Способствует созданию технологий и продуктов, закладывающих основы энергетической системы будущего.



Углеродный фонд с головным офисом в Лондоне — это глобальная команда, представленная на пяти континентах. Для получения более подробной информации посетите сайт www.carbontrust.com .

