Параллельно с этим были запущены новые инвестиционные проекты, такие как внедрение роботизации, ставящее своей целью модернизацию производства JOSKIN, повышение качества и производительности. Эффект от данной программы модернизации, необходимый для достижения этих задач, обернется выгодой, прежде всего, для конечного покупателя.



Преимущества серийного производства

JOSKIN смогла доказать, что может снизить цены на сельскохозяйственную технику без последствий для качества. Благодаря капиталовложениям, усиливающим производственные возможности, Группа смогла наладить серийное производство, редко встречаемое в сельскохозяйственном машиностроении. Широкосерийный выпуск техники предоставил возможность приобрести сырье по более выгодной цене и более эффективно использовать ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. Полученная экономия оказывает прямое влияние на цену продажи и позволяет предложить высококачественный продукт по цене стандартного. Продукты Advantage Series, выпущенные большими сериями, были предложены клиентам уже в 2018 году, и нет никаких сомнений в том, что они будут задавать ритм в 2019 году и дальше.



Признание

Компания JOSKIN не перестает предпринимать усилия по усовершенствованию производства и эффект не заставляет себя ждать. Последний пример — это Дни открытых дверей, организованные в 18-й раз в январе 2019 года в Сумани (Бельгия). В очередной раз Дни открытых дверей прошли с большим успехом и привлекли большое число посетителей, побив все рекорды посещаемости. Не менее 11,2 тыс. аграриев, предпринимателей и любителей сельскохозяйственного машиностроения из Бельгии и соседних стран пересекли порог предприятия. На волне этого успеха было решено расширить мероприятие. Впервые компания откроет двери своего польского завода в Тржчанке 29 и 30 марта. Эта производственная единица, славящаяся своим современным цехом по оцинковке площадью 8750 м², сегодня является важнейшей производственной составляющей костяка Группы и стала настоящим коммерческим мостом на восток Европы.



Предпринимая такую инициативу, компания стремится показать широкой публики свой новый аспект. Желая оставаться близкой к своей аудитории и предлагать ей что-то интересное, компания в последние годы усилила свое присутствие в социальных сетях. И если верить цифрам, инициатива не осталась незамеченной для публики. Как раз наоборот — JOSKIN зарегистрировала 119 тыс. подписчиков в Facebook и может теперь гордиться тем, что смогла объединить вокруг марки одно из самых активных сообществ.



Цифровые разработки

Убежденная в том, что цифровые технологии позволят расширить предложение, компания сделала важные шаги в этом направлении. Задача была определена четко: ответить на потребности клиентов, если не предвидеть их.







В 2018 году был открыт новый портал MyJOSKIN. Его задачей являлось повышение автономности дилеров и качества сервиса. Благодаря этой современной и усовершенствованной платформе каждый дилер JOSKIN получил постоянный доступ к руководствам по эксплуатации, каталогам комплектующих по серийному номеру, к технической библиотеке, наличию на складе запасных частей и т. д. , чтобы оперативно реагировать на запросы клиентов.



Доступны приложение JOSKIN для IOS/Android, которые можно загрузить на Playstore и Applestore. Предназначенное для дилеров и широкой публики, приложение ставит своей целью облегчить поиск информации о продуктах модельного ряда. В нем можно подробно ознакомиться с различными моделями техники и комплектации. Эти элементы дополняются прайс-листами, презентацией компании и медиатекой, объединяющей видео, фотографии и брошюры в формате PDF.



В истекшем 2018 году компания JOSKIN смогла доказать, что ее развитие не просто является волей случая. С первого дня создания девизом компании стало удовлетворение потребностей клиентов, и Группа продолжает множить усилия, чтобы продвигаться в этом направлении. Можно с большой вероятностью сказать, что будущее группы, следующей подобной стратегической линии, останется светлым на многие годы вперед. Это то, чего мы ей желаем!

