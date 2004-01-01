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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Corteva Agriscience™, сельскохозяйственное подразделение DowDuPont, представляет инновационные digital-сервисы для российских фермеров
Corteva Agriscience
|
Апрель 2019
Corteva Agriscience™, сельскохозяйственное подразделение DowDuPont, анонсирует внедрение ряда инновационных технологий, которые созданы с целью помочь российским сельхозпроизводителям принимать решения, влияющие на урожайность
Фото: Corteva Agriscience

Глобально специалисты Corteva Agriscience успешно внедряют передовые цифровые технологии, что позволит в недалеком будущем стать лидерами в этой области. В распоряжении российской агрономической команды Pioneer флот из 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА, или дронов), что позволяет предлагать сельхозпроизводителям широкий спектр сервисов. Каждый оператор прошел курс по управлению беспилотными летательными аппаратами и получил диплом государственного образца. Дополнительно пройден ряд специализированных тренингов, в том числе международного уровня. В 2018 году с помощью дронов команда агрономической поддержки начала оказывать следующий спектр услуг: проведение мониторинга посевов, определение локальных проблем, оценка ущерба при возникновении страховых случаев, составление ортофотопланов полей, определение уровня засоренности и видового состава сорняков, степени поврежденности растений, оценка качества всходов и состояния посевов. Данный вид мониторинга позволяет дать наиболее объективную оценку состояния поля, принять точное решение по технологической операции и тем самым повлиять на получение ожидаемых параметров урожая. В текущем сезоне специалисты службы агрономической поддержки прошли очередное обучение в рамках политики Corteva Agriscience, чем подтвердили высокий уровень квалификации по управлению БПЛА. В 2019 году стало доступно специальное аналитическое программное обеспечение (ISAiA), которое позволяет осуществлять подсчет количества всходов растений кукурузы и подсолнечника с помощью дронов, что обещает стать очень хорошим и полезным инструментом для сельхозпроизводителей.

Также в 2019 году компания приобрела шесть единиц оборудования для точного высева семян — стенд MeterMax® Ultra Utra для тестирования и калибровки высевающих аппаратов ряда самых популярных сеялок. На протяжении прошлого года стенд MeterMax® тестировался в качестве пилотного проекта и показал положительные результаты. Данное устройство позволяет точно настроить высевающий аппарат, улучшая равномерность посева до 4%. Стенд позволяет настроить высевающий аппарат относительно фракции семян, скорости высева, раскладки и нормы высева.

Еще одной инновацией, представленной Corteva Agriscience, стало решение для анализа кормов — ИК-анализатор Aurora handheld NIR. Данный портативный инфракрасный анализатор, оборудованный сенсорным экраном, обеспечивает быстрый и точный анализ кормов и продуктов питания непосредственно в поле, на ферме или производстве. С помощью прибора возможно осуществлять контроль анализа кукурузного силоса, сенажа люцерны, полнорационных кормов. Также он обеспечивает возможность анализа сырья для комбикормов и готового продукта на выходе. Этот аппарат незаменим, если требуется контролировать качество кормов, что позволит обеспечить сбалансированный рацион кормления животных.

В арсенале Corteva Agriscience присутствует портфолио мобильных приложений, помогающих фермеру быстро и легко найти интересующую информацию о развитии растений, агрономических рекомендациях, семенах и препаратах СЗР. Например, в приложении «Каталог Pioneer seeds» можно подобрать гибриды подсолнечника, кукурузы и рапса бренда Pioneer, получить результаты из мест проведения демонстрационных опытов и испытаний, рассчитать прогноз по выручке, ознакомиться со справочником по данным культурам, узнать об инновационных технологиях в растениеводстве, быть в курсе новостей компании и найти контакты для связи с экспертами. В приложении «СЗР Corteva Agriscience™» доступна информация о препаратах и рекомендации по их применению. Помимо этого в разработке находится уникальное приложение «Corteva Expert», которое по фотографии, выполненной прямо на поле, поможет определить тип болезни, вредителя или сорняка. Ожидается, что данный инструмент станет доступен уже в 2019 году.

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