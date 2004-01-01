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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. CLAAS: комбайн JAGUAR 950 установил рекорд производительности — 3 тысячи тонн в день
CLAAS
|
Апрель 2019
В прошлом году в Брянской области был установлен рекорд по объему убранной в течение одних суток кукурузы на силос комбайном JAGUAR 950
Фото: CLAAS

Оснащенная кукурузной приставкой ORBIS 750 машина за 24 часа вышла на производительность в 3026 т зеленой массы при стандартном для нее показателе в 1000—1500 т в день.

Уборка проводилась с 8 утра 30 сентября до 8 утра следующего дня. Накануне комбайн JAGUAR 950 прошел тщательную техническую проверку во избежание нерабочих простоев. Для сокращения потерь времени применялась технология безостановочной смены прицепа. Благодаря этим мерам общее эффективное время работы достигло 19 часов, комбайн прошел путь по полю около 100 км, двигаясь со скоростью от 4 км/час до 6 км/час в зависимости от условий уборки.

Вывоз убранной зеленной массы проводился прицепами, средний вес которых составил 13,3 т. Всего, согласно журналу учета работ, было совершено 227 рейсов.

За время установления рекорда была убрана кукуруза с площади 74 га, а общая урожайность составила 409 ц/га. Высокую эффективность JAGUAR 950 показал и с точки зрения расхода топлива, которого было затрачено 28,28 л/га или 0,62 л/т.

«Установленный рекорд
наглядно демонстрирует два главных достоинства комбайна JAGUAR — высокую
производительность и надежность. Для уборки кормовых культур это имеет особое
значение. В некоторых условиях, например, при жаркой солнечной погоде каждый
лишний час уборки может выражаться в потере влаги и питательных веществ,
необходимых для процессов ферментации при силосовании. Отработавший целые сутки
практически в беспрерывном режиме комбайн JAGUAR доказал, что при правильной
организации рабочих процессов его производительность может в два-три раза
превышать средние показатели выработки», — комментирует результаты фермеров
заместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному
обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг. 
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