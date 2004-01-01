Оснащенная кукурузной приставкой ORBIS 750 машина за 24 часа вышла на производительность в 3026 т зеленой массы при стандартном для нее показателе в 1000—1500 т в день.



Уборка проводилась с 8 утра 30 сентября до 8 утра следующего дня. Накануне комбайн JAGUAR 950 прошел тщательную техническую проверку во избежание нерабочих простоев. Для сокращения потерь времени применялась технология безостановочной смены прицепа. Благодаря этим мерам общее эффективное время работы достигло 19 часов, комбайн прошел путь по полю около 100 км, двигаясь со скоростью от 4 км/час до 6 км/час в зависимости от условий уборки.



Вывоз убранной зеленной массы проводился прицепами, средний вес которых составил 13,3 т. Всего, согласно журналу учета работ, было совершено 227 рейсов.



За время установления рекорда была убрана кукуруза с площади 74 га, а общая урожайность составила 409 ц/га. Высокую эффективность JAGUAR 950 показал и с точки зрения расхода топлива, которого было затрачено 28,28 л/га или 0,62 л/т.



«Установленный рекорднаглядно демонстрирует два главных достоинства комбайна JAGUAR — высокуюпроизводительность и надежность. Для уборки кормовых культур это имеет особоезначение. В некоторых условиях, например, при жаркой солнечной погоде каждыйлишний час уборки может выражаться в потере влаги и питательных веществ,необходимых для процессов ферментации при силосовании. Отработавший целые суткипрактически в беспрерывном режиме комбайн JAGUAR доказал, что при правильнойорганизации рабочих процессов его производительность может в два-три разапревышать средние показатели выработки», — комментирует результаты фермеровзаместитель генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажномуобслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.