Партнерский материал. Alliance 398 MPT: первая в мире высокоскоростная (100 км/час) сельскохозяйственная шина



Шина создана для работы в поле и одновременной высокоскоростной транспортировки на дороге. Она обеспечивает хорошую тягу, бережную защиту почвы и большую несущую способность в поле. В то же время ее технические характеристики позволяют развивать скорость до 100 км/ч при превосходной устойчивости на дороге. Такая комбинация дает возможность уменьшить циклы, время, количество машин и трудозатраты как в сельском хозяйстве, так и в лесоводстве. Презентация нового продукта состоится на новом сельскохозяйственном грузовом автомобиле MAN.



Концептуальный подход к разработке инновационной высокопроизводительной шины для сельскохозяйственных грузовых автомобилей Alliance 398 MPT основывался на требовании максимальной надежности и производительности как на дорогах, так в условиях бездорожья. Конструкция этой флотационной шины характеризуется прочным стальным каркасом с четырьмя стальными кордами и прочным бортом, что обеспечивает долговечность, защиту от проколов и малое сопротивление качению, в то же время гарантируя повышенную стабильность и долговечность. Большой объем воздуха внутри шины и увеличенная площадь пятна контакта обеспечивают высокую несущую способность с равномерным, но существенно уменьшенным распределением давления на почву.



Шина создана для работы в поле и одновременной высокоскоростной транспортировки на дороге. Она обеспечивает хорошую тягу, бережную защиту почвы и большую несущую способность в поле. В то же время ее технические характеристики позволяют развивать скорость до 100 км/ч при превосходной устойчивости на дороге. Такая комбинация дает возможность уменьшить циклы, время, количество машин и трудозатраты как в сельском хозяйстве, так и в лесоводстве. Презентация нового продукта состоится на новом сельскохозяйственном грузовом автомобиле MAN.Концептуальный подход к разработке инновационной высокопроизводительной шины для сельскохозяйственных грузовых автомобилей Alliance 398 MPT основывался на требовании максимальной надежности и производительности как на дорогах, так в условиях бездорожья. Конструкция этой флотационной шины характеризуется прочным стальным каркасом с четырьмя стальными кордами и прочным бортом, что обеспечивает долговечность, защиту от проколов и малое сопротивление качению, в то же время гарантируя повышенную стабильность и долговечность. Большой объем воздуха внутри шины и увеличенная площадь пятна контакта обеспечивают высокую несущую способность с равномерным, но существенно уменьшенным распределением давления на почву.

«Концепция прямой транспортировки» — новое слово в сельском хозяйстве и лесоводстве

Благодаря новой шине Alliance 398 МРТ у специалистов аграрной отрасли появляется возможность использования сельскохозяйственного грузовика прямо в поле, возле разбрасывателя удобрений или около комбайна для разгрузки собранного зерна. С внедрением инновационной флотационной шины больше не потребуется совершать порожние рейсы, задействовать дополнительный персонал и такие машины, как зерновозы. Это позволит снизить время цикла, а также затраты на машины и рабочую силу, с одновременным повышением эффективности и производительности работы фермеров или подрядчиков.



В лесном хозяйстве грузовые автомобили, оснащенные этими эффективными флотационными шинами, демонстрируют впечатляющую тягу и проходимость, позволяя получить доступ к участкам лесозаготовок даже по сильно загрязненным, неровным или рыхлым лесным дорогам в любое время года. Вернувшись на дорогу, Alliance 398 MPT показывает отличные характеристики самоочистки и позволяет технике быстро перемещаться между отдаленными лесными участками.







Прочная конструкция для максимальной универсальности и надежности

Максимальная производительность шины стала возможна за счет ряда конструктивных особенностей Alliance 398 МРТ. Центральные блоки S-типа направленного протектора обеспечивают идеальную устойчивость на дороге и высокий комфорт водителя. Наклонные грунтозацепы гарантируют отличное сцепление, а широкие открывающиеся плечи были выбраны для обеспечения максимальной способности к самоочистке. Большая глубина протектора обеспечивает долгий срок службы шины.



Специально разработанные протекторные смеси гарантируют малое тепловыделение и в сочетании с отличной устойчивостью на дороге, эффективной защитой от стерни и убедительной стойкостью к порезам и ударам.



При использовании Alliance 398 MPT давление в шине может быть снижено в поле до 0,8 бар минимум, что обеспечивает лучшую защиту почвы, отличную тягу и высокую несущую способность. В то же время на дороге применяется максимальное давление в шине 6,5 бар. Поскольку Alliance 398 MPT может использоваться с CTIS (Central Tire Inflation System — центральная система накачивания шин), изменение давления с высокого на дороге до низкого в поле (и в обратной последовательности) осуществляется быстро и эффективно. Благодаря возможности повышения давления для применения на дорогах Alliance 398 MPT обеспечивает скорость до 100 км/час при отличном сцеплении с дорожным покрытием, малом нагреве, низком уровне вибрации и шума наряду с устойчивостью и безопасностью.







Тщательно испытана и одобрена

Тестирование шины проводилось более четырех лет на двух континентах в разных погодных условиях и на различных сложных грунтах: более 150 этих высокопроизводительных шин выдержали испытание и полностью оправдали ожидания своих создателей. 398 MPT, разработанная и изготовленная Alliance Tire Group, первопроходцем и лидером в создании флотационных шин, стала результатом глубоких знаний и опыта специалистов компании в этой области.



В качестве универсальной шины для грузовиков, перевозящих удобрения, и других грузовых автомобилей, используемых для различных перевозок в сельском и лесном хозяйстве, Alliance 398 MPT доставляет машину туда, где обычные шины «сдаются» из-за малой тяги, проскальзывания и угрозы уплотнения почвы. Шина в настоящее время предлагается в следующих типоразмерах: 600/50R22.5 — задняя шина и шина для прицепов, 445/65R22.5, 445/70R24 и 495/70R24 — передняя, задняя шины и шина для прицепа.

