Партнерский материал. «Агроаналитика-IoT» оценит состояние полей перед посевной

К сезону-2019 «Агроаналитика-IoT» обновила спутниковый сервис для наглядного и точного анализа поверхности поля, уровня влаги и состояния посевов. Отслеживая историю схода снега и ухода влаги с поля, система помогает агроному выстроить правильную очередность сева.



На основе спутниковых снимков система «Агроаналитика» оценивает следующую информацию:



однородность поля; наличие снега на полях; количество влаги на поверхности земли; интенсивность испарения влаги с поля; равномерность всходов; степень засоренности полей; очаги болезней растений и появления вредителей; динамика развития биомассы.



Обновленный сервис обработки данных дистанционного зондирования земли от системы «Агроаналитика» позволяет:



1. Разработать график очередности сева, учитывая количество снега и влаги на полях.



2. Оценить равномерность всходов озимых, их состояние.



3. Оценить качество посевных и уборочных работ, обработки полей СЗР и удобрениями.



4. Планировать технологические операции на полях в том числе с учетом неравномерности полей по рельефу, увлажненности и другим характеристикам.



5. Формировать задания для работы оросительных систем, оценивая влагонасыщение почвы.



6. Оценивать эффективность работы оросительных систем.



7. Обнаружить очаги сорняков, учитывая динамику развития биомассы.



8. Своевременно реагировать на распространение вредителей и болезней растений.



9. Планировать очередность уборки по индексу вегетации культур.



Собственный сервис определения неравномерности и увлажненности полей, вегетационного индекса сельскохозяйственных культур (NDVI) от разработчиков системы «Агроаналитика» умеет обрабатывать спутниковые снимки и снимки БПЛА, получать подробные данные о состоянии полей и посевов без использования сторонних сервисов. Конечно, карты NDVI и увлажненности не могут заменить выезды агронома на поля, зато подскажут специалисту, на какие участки нужно обратить более пристальное внимание и, что очень важно, расскажут что происходило на полях «той весной».

