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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «МЕГАМИКС» на Международной конференции «Комбикорма-2019»
«МЕГАМИКС»
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Апрель 2019
С 26 по 28 марта 2019 года в Москве состоялась Международная конференция «Комбикорма-2019» на тему «Качество и безопасность комбикормов — основа здоровья и продуктивности животных: проблемы и решения»
Фото: «МЕГАМИКС»

В этом году кормовая компания «МЕГАМИКС» выступала со спонсорской поддержкой.

В конференции участвовали представители из 19 регионов России и шести зарубежных стран (Германия, Франция, США, Великобритания, Румыния, Нидерланды). Общее число участников и гостей конференции составило более 140 человек, в том числе руководители и специалисты региональных органов управления АПК субъектов РФ, отраслевых союзов и ассоциаций, директора, научные сотрудники НИИ.

Слушатели получили актуальную информацию по анализу и перспективам развития комбикормовой промышленности, проблемам производства полноценных комбикормов в широком ассортименте, по  строительству, модернизации и реконструкции комбикормовых предприятий, инновационным  технологическим решениям и современным методам,  приборам контроля качества и безопасности сырья и кормов.

на Международной конференции «Комбикорма-2019»

Евгений Тарасов (специалист по расчету рецептур ООО «МегаМикс»): «В плане деловой программы конференции были определены основные направления и перспективы развития животноводства и кормопроизводства в Российской Федерации. Работу конференции открыл президент Международной промышленной академии Вячеслав Бутковский. В обсуждении проблем и направлений кормопроизводства принимали участие специалисты отечественного и зарубежного направления науки. Конференция прошла на высоком профессиональном уровне. Выступления заслуживают пристального внимания и изучения. Многие рекомендации по вопросам животноводства и кормопроизводства могут быть использованы в условиях современного производства ГК «МЕГАМИКС». Для меня как для молодого специалиста участие в работе конференции было, безусловно, полезным и эффективным. Знакомство с новыми технологиями вызывает огромный интерес и возможность использования инноваций в своей работе».

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