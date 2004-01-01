Партнерский материал. «МЕГАМИКС» на Международной конференции «Комбикорма-2019»

В этом году кормовая компания «МЕГАМИКС» выступала со спонсорской поддержкой.



В конференции участвовали представители из 19 регионов России и шести зарубежных стран (Германия, Франция, США, Великобритания, Румыния, Нидерланды). Общее число участников и гостей конференции составило более 140 человек, в том числе руководители и специалисты региональных органов управления АПК субъектов РФ, отраслевых союзов и ассоциаций, директора, научные сотрудники НИИ.



Слушатели получили актуальную информацию по анализу и перспективам развития комбикормовой промышленности, проблемам производства полноценных комбикормов в широком ассортименте, по строительству, модернизации и реконструкции комбикормовых предприятий, инновационным технологическим решениям и современным методам, приборам контроля качества и безопасности сырья и кормов.







Евгений Тарасов (специалист по расчету рецептур ООО «МегаМикс»): «В плане деловой программы конференции были определены основные направления и перспективы развития животноводства и кормопроизводства в Российской Федерации. Работу конференции открыл президент Международной промышленной академии Вячеслав Бутковский. В обсуждении проблем и направлений кормопроизводства принимали участие специалисты отечественного и зарубежного направления науки. Конференция прошла на высоком профессиональном уровне. Выступления заслуживают пристального внимания и изучения. Многие рекомендации по вопросам животноводства и кормопроизводства могут быть использованы в условиях современного производства ГК «МЕГАМИКС». Для меня как для молодого специалиста участие в работе конференции было, безусловно, полезным и эффективным. Знакомство с новыми технологиями вызывает огромный интерес и возможность использования инноваций в своей работе».

