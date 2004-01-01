Партнерский материал. CLAAS открыл новый испытательный центр

В проект было инвестировано 15 млн евро, из которых 3,2 млн евро выделено на закупку оборудования для проведения тестовых испытаний новых машин.



На официальном открытии председатель наблюдательного совета группы CLAAS Катрина Клаас-Мюльхойзер отметила: «В мае 2017 года мы заложили первый камень в фундамент Центра, и потребовалось всего 22 месяца, чтобы построить и ввести его в эксплуатацию. Мы благодарим сотрудников CLAAS, которые были вовлечены в проект, а также всех наших подрядчиков, участвовавших в строительстве».







Испытательный центр в Харзевинкеле поможет CLAAS ускорить разработку новых моделей зерно-, кормоуборочных комбайнов и тракторов. Для моделирования различных природно-климатических условий и их воздействия на технику во время ее эксплуатации в самых разных странах мира будут задействоваться 13 установок, а испытания могут проводиться в режиме 24/7.



Самая большая и одновременно наиболее сложная по реализованному конструкционному решению установка — это стенд для испытания на выносливость жаток шириной до 12 м. Только фундамент, на котором на пневматической подвеске установлен стенд, весит 600 т. Аналогов такой установки в Европе нет.



Также в Испытательном центре работает лаборатория тестирования всей электроники машин. Здесь можно провести испытания взаимодействия систем помощи механизатору со всеми компонентами. Так, только зерноуборочный комбайн имеет 30 блоков управления и по каждой машине в полностью автоматическом режиме теперь можно выполнить до 50 тыс. тестовых операций.



Стоит отметить, что после успешного завершения всех лабораторных испытаний техника CLAAS будет проходить обязательное тестирование в реальных полевых условиях. Именно здесь окончательно подтверждается надежность машин CLAAS.

