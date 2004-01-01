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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ГК «ЭФКО» представила новую кормовую добавку для сельскохозяйственных животных
«ЭФКО»
|
Апрель 2019
Для поддержания молочной продуктивности в рацион крупного рогатого скота (КРС) вводят различные кормовые добавки
Фото: Pixabay

Представленные сегодня на российском рынке добавки из стран Юго-Восточной Азии не могут восполнить необходимый состав жирных кислот, вследствие чего возникает дисбаланс в обмене веществ. Смеси европейского производства имеют более качественный и сбалансированный состав, но цена на них гораздо выше, из-за этого животноводы не всегда могут позволить ввести их в рацион животного.

В апреле 2019 года группа компаний «ЭФКО» представила рынку России инновационную кормовую добавку — жир растительный сухой ULTRA FEED F. Данная добавка повышает энергетическую ценность рационов и продуктивность крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. Жир применяется путем непосредственного введения в рацион животных или для производства комбикормовой продукции. Защищенный жир не содержит ГМО и изготавливается из растительных масел с последующей распылительной кристаллизацией и фасовкой в транспортную упаковку.

Биологические свойства кормовой добавки ULTRA FEED F обусловлены высоким содержанием стеариновой, пальмитиновой, олеиновой, линолевой и линоленовой жирных кислот, которые не подвержены воздействию рубцовой микрофлоры, благодаря их химическим или физическим свойствам.

«При прохождении транзитом через преджелудки жвачных с кормом жирные кислоты ULTRA FEED F распадаются в двенадцатиперстной кишке КРС на глицерин и свободные жирные кислоты, это естественный для всех видов животных путь, — комментирует замдиректора маслосырьевого дивизиона по научной деятельности ГК «ЭФКО» Сергей Кудинов. — Свободные жирные кислоты всасываются в тонком кишечнике и являются строительным материалом и легкоусвояемым источником энергии, укрепляют иммунную систему и имеют важное значение для производства молока, способствуя повышению молочной и мясной продуктивности КРС и других сельскохозяйственных животных».

Жир растительный сухой ULTRA FEED F вводят в смеси с кормом, используя существующие технологии смешивания на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств. Норму рассчитывают индивидуально в зависимости от энергетической потребности и продуктивности животных. Усвояемость и сбалансированность нового инновационного продукта намного выше импортируемых аналогов, а стоимость ниже.

 

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