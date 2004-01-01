Теплое молоко является питательной средой для развития бактерий, количество которых удваивается каждые 20 минут. Этот процесс ведет к ухудшению термостойкости молока и его пригодности для производства высококачественных продуктов. Свести к минимуму рост бактерий может только охлаждение молока и желательно сделать это как можно быстрее.



Существует несколько способов охлаждения молока на ферме, среди которых охлаждение в потоке является наиболее эффективным с точки зрения сохранения качества. Суть этого метода сводиться к тому, что молоко пропускается через пластинчатый теплообменник по одному из контуров которого двигается охлаждающая жидкость, как правило, смесь воды и гликоля. При этом снижение температуры молока происходит за очень короткий промежуток времени, а температура молока на выходе из теплообменника может составлять +2˚С. В итоге в танк-охладитель поступает уже охлажденное молоко, и время на его охлаждение не тратится или становится минимальным.



Линейка компактных охладителей CWC, выполненная на базе патентованных разработок компании DeLaval, предназначена для охлаждения молока в потоке и сохранения тем самым его наилучших свойств. CWC охлаждает молоко косвенно на внешнем пластинчатом теплообменнике, а эта технология сохраняет качество молока наилучшим образом. Температура охлаждающей смеси воды и гликоля контролируется микропроцессором, молоко не подмораживается, а скорость его охлаждения поддерживается на оптимальном уровне. Благодаря этому CWC обеспечивает эффективное охлаждения и не тратит электроэнергию впустую.







Все агрегаты CWC заключены в единый корпус, магистрали охлаждения соединены и испытаны на заводе-изготовителе. Поэтому монтаж и запуск CWC на ферме не требует много времени и усилий. Конструктивные решения, примененные при создании CWC, позволяют полностью размещать его на улице за пределами доильно-молочного блока, поэтому при реновации существующих систем охлаждения молока не нужно выгадывать место внутри молочной, достаточно небольшой площадки снаружи. Эта особенность облегчает модернизацию существующих систем охлаждения, поскольку вписывать агрегаты в существующие помещения не надо. Все чиллеры CWC поставляются уже готовыми для установки системы рекуперации тепла, внедрение которой позволяет сэкономить до 50% электроэнергии, затрачиваемой на охлаждение, направлять на повторное использование.



Еще одна технологическая стадия — временное хранение молока на ферме до момента отправки его на переработку. Важно, чтобы хранение было при температуре, задерживающей рост бактерий, и емкость не оказывала влияния на качество молока. Независимо от стоящей перед производителем задачи — планирование нового комплекса или модернизация существующего — всегда встает вопрос о площади, необходимой для емкостей хранения. Традиционные горизонтальные танки требуют значительных площадей для установки, что неминуемо влечет за собой увеличение размеров здания при новом строительстве. На работающем комплексе зачастую найти дополнительные площади не представляется возможным и потребность увеличения объема молока, хранимого на ферме, становится непреодолимым препятствием для дальнейшего развития.







Хорошее решение, набирающее популярность в последние годы — установка вертикальных емкостей. Например, вертикальные танки DX3S компании DeLaval, требуют для установки всего около 17 м² и позволяют вмещать до 40 тыс. л. Модульный принцип комплектации позволяет масштабировать хранение 160 и более тонн молока на ферме. Конструктивно танки устанавливаются на улице, а наполнение выполняется через специальный тамбур со стороны доильно-молочного блока. Нижняя подача молока исключает его вспенивание и благоприятно сказывается на его качестве. Внешняя теплоизоляция танков DX3S и встроенное донное охлаждение обеспечивают сохранение требуемой температуры молока не зависимо от внешних погодных условий.



Санитарное состояние обеспечивает поставляемое в комплекте оборудование для промывки и дезинфекции. Сглаженные внутренние углы и полированная внутренняя поверхность обуславливают легко настраиваемую качественную промывку изо дня в день.



Использование компактных чиллеров CWC и вертикальных танков DX3S DeLaval помогает существенно снизить затраты на строительство для вновь возводимых комплексов и упростить модернизацию систем охлаждения и хранения молока. Использование современных технологий охлаждения позволят предприятию улучшить качественные показатели продукции и повысить отдачу от вложенных инвестиций.

