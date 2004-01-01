Партнерский материал. Земля-Космос: круглый стол «Щелково Агрохим» в «РИА Сегодня»

В пресс-центре МИА «РИА Сегодня», где прошло мероприятие, собрались известные российские ученые: академики РАН Салис Каракотов и Михаил Маров, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Юлий Беркович, космонавт, Герой России Сергей Авдеев и футуролог Данила Медведев.



В рамках круглого стола поднимались темы, касающиеся выращивания сельхозпродукции на международных космических станциях. В том числе участники мероприятия рассматривали долгосрочные перспективы данного направления. Доказано: выращивание растений на околоземной орбите и потребление их в пищу улучшает психофизиологическое состояние космонавтов. Факт чрезвычайно важный, учитывая, что пребывание космонавтов на МКС становится все более длительным.



В свою очередь Салис Каракотов напомнил, что вместе с посевным материалом, который отправляется на околоземную орбиту, на борт МКС легко могут попасть и вредоносные объекты. В таком случае борьбу с ними придется вести с помощью средств защиты растений. Но это — вопрос будущего. А сегодня большую пользу космическим станциям могут принести препараты на основе консорциума микроорганизмов, ускоряющие разложение органики, такие как «Биокомпозит-коррект».



Кроме того, Салис Каракотов подробно остановился на инновациях, которые компания «Щелково Агрохим» использует при создании новых средств защиты растений. В том числе он рассказал о препаративных формах, позволяющих снижать концентрацию действующих веществ без ущерба эффективности химобработки. Они являются частью технологии «ЭКО Плюс» и помогают существенно снизить пестицидную нагрузку на почву и окружающую среду.



Также участники круглого стола вспомнили о популярных сегодня сити-фермах. Благодаря им практически каждый житель города может выращивать доступную и безопасную продукцию в собственном доме. Кстати, многое из того, что используется сегодня в «космических оранжереях», находит применение в «городских фермах» и наоборот.



Освоение космоса — задача, которая стоит перед всеми мировыми державами, включая Россию. Но эту тему редко связывают с сельхозпроизводством. И здесь компания «Щелково Агрохим» вновь оказалась первопроходцем, обратив внимание многочисленной российской аудитории на важную тему — изучение сельскохозяйственных возможностей человека в космосе.

