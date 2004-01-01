Партнерский материал. Участники Саммита на специальной сессии «Безопасность кормов и пищи: готовимся к будущему» обсудят проблемы сертификации GMP+

Данный стандарт определяет условия, касающиеся производственных объектов, а также для хранения, транспортировки, торговли и мониторинга. Такой подход гарантирует контроль всей цепочки согласно самым строгим стандартам. В 2013 году был опубликован первый стандарт по обеспечению ответственности производителей кормов. В его рамках были созданы два модуля: обеспечение безопасности кормов GMP+ и обеспечение ответственного кормопроизводства GMP+.



В течение определенного времени российские аграрии находились в стороне от общемировых процессов стандартизации производства кормов. Однако сегодня в связи с ростом экспортного потенциала отечественного АПК, а также стратегической целью увеличения экспортируемой продукции сельскохозяйственной отрасли до $45 млрд до 2024 года вопросы сертификации по GMP+ выходят на первый план, становясь своего рода пропуском на международный рынок.



Стандартизация по GMP+: дань моде, необходимость, репутационный фактор или способ повысить экономическую эффективность предприятия? Всем ли производителям кормов, добавок и премиксов необходим сертификат GMP+? Какие преимущества дает этот подход? Как избежать ошибок при сертификации?.. Эти и многие другие вопросы обсудят участники Саммита в рамках специальной сессии «Безопасность кормов и пищи: готовимся к будущему».



Мероприятие пройдет 29 мая 2019 года в рамках крупнейшей международной специализированной выставки «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для АПК». Ее организатор — компания «Асти Групп» - пригласила к участию ведущих российских и мировых экспертов в области стандартизации GMP+. С докладами на семинаре выступят управляющий директор GMP+ International Johan Den Hartog, президент Евразийской ассоциации птицеводов Сергей Шабаев, директор по развитию Life Force Group LLC Ирина Василенко, инженер по стандартизации Apex Plus Наталия Бор, консультант GMP+ MNC LLC Андрей Гужва, GMP+ Auditor TÜV SUD Григорий Мазур, директор Nürnberg Training Center of TBG GmbH Борис Мазур.



Глава «Асти Групп» Наринэ Багманян считает, что опыт ведущих игроков рынка и знания, полученные на семинаре, могут стать для его участников бесценным капиталом. «Мы видим, что в настоящее время спрос на высококачественные и безопасные продукты питания животного происхождения растет. Поскольку производство кормов является неотъемлемой частью процесса производства продуктов питания, конкуренция в этой области постоянно растет и становится все более жесткой, — говорит она. — В аналогичных условиях оказываются и российские экспортеры: сегодня без сертификата GMP+ выход на внешние рынки практически невозможен. Соответственно, в выигрыше окажется тот, кто неукоснительно соблюдает общемировые стандарты безопасности производства и контроля качества продукции. Вопросы сертификации сегодня остро стоят перед российскими кормопроизводителями — мы решили помочь им получить ответы и консультации экспертов на специализированном семинаре».

