Партнерский материал. Московский Кредитный Банк окажет поддержку экспорту АПК с высокой добавленной стоимостью

Согласно «майскому» указу президента РФ Владимира Путина, перед сельскохозяйственной отраслью поставлена стратегическая задача увеличения экспорта агропродукции в финансовом выражении до $45 млрд к 2024 году.



Практика доказала — выходить на внешний рынок, имея только качественный экспортный продукт, нельзя. При организации работы с внешними рынками на первый план выходят вопросы логистики, транспортировки, упаковки, затраты на маркетинг и многие другие аспекты.



Современный экспортный аграрный рынок отличается жесткой конкуренцией. Поэтому особую важность приобретает реализация мер государственной поддержки через коммерческие банки. Закрепиться на этом рынке и даже выйти вперед помогает государственная программа субсидирования процентных ставок. 23 февраля 2019 года Правительство РФ приняло постановление №191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции». В настоящее время Министерство сельского хозяйства РФ готовит аналогичное постановление для поддержки агроэкспортеров.



Активным игроком на рынке финансирования экспортных программ выступает Московский кредитный банк. 100% заявок, поданных банком на субсидирование процентной ставки в прошлом году, были одобрены. Банком было заключено девять кредитных соглашений по субсидированным процентным ставкам на общую сумму свыше 25 млрд руб. По словам руководителя управления продаж продуктов международного и документарного бизнеса МКБ Рената Ганеева, МКБ готов оказать российским агроэкспортерам системную поддержку при реализации проектов. «Покупатель ждет комплексное предложение, в том числе — финансирование, — отмечет Ренат Ганеев. — Банк готов помочь экспортеру на всех этапах, выступить модератором всей программы «под ключ»: мы предлагаем широкую линейку продуктов, помогаем в составлении контракта, подготовке документов, диалоге с покупателем».

