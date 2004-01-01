Партнерский материал. Galaxy LHD 500 SDS для работы в экстремальных условиях впервые представлена на BAUMA

На специализированной международной выставке BAUMA 2019 компания Alliance Tire Group (ATG) представила новую шину Galaxy LHD 500 SDS. Эта цельнолитая шина Severe Duty Solid (SDS) специально создана для надежной работы в экстремальных условиях. Предназначенная для эффективного преобразования мощности колесных погрузчиков в тягу LHD 500 SDS характеризуется малым износом, надежным сцеплением с грунтом, длительным сроком службы и максимальной производительностью.



С LHD 500 SDS компания ATG еще больше расширяет свою линейку цельнолитых шин для использования в сфере погрузочно-разгрузочных работ, строительства, добывающей промышленности и переработки отходов.







Инновационная цельнолитая шина Galaxy LHD 500 SDS была специально разработана для тяжелых работ в промышленном секторе. Прочная общая конструкция со специальным рисунком протектора обеспечивает превосходное сцепление с дорогой. Специальные смеси протектора не только эффективно защищают LHD 500 SDS от порезов, таким образом предотвращая затратные простои, но и обеспечивают малый и равномерный износ с минимальным нагревом. Кроме того, высокое отношение грунтозацепов к пустотам обеспечивает превосходную стабильность машины и увеличивает срок службы шины.



Новая шина LHD 500 SDS, предназначенная для работы в экстремальных условиях, в том числе на сложных грунтах, гарантирует самые низкие эксплуатационные расходы и максимальную производительность. Однорядный просвет повышает комфорт при езде, а также способствует снижению нагрева. Шина LHD 500 SDS в настоящее время предложена в трех типоразмерах: размер шины 14.00-24 для обода 10.00-24, размер шины 14.00-25 для обода 10.00-25 и размер шины 17.5-25 для обода 14.00-25.



При выполнении различных работ (обработка отходов, рециклинг металла, строительство и снос, добывающая промышленность и т. д. ), при которых проколы пневматических шин являются основной причиной простоя техники, цельнолитые шины Galaxy служат в три-четыре раза дольше.



Полностью резиновая конструкция и специальные смеси обеспечивают высокую стойкость к истиранию, а боковины с многократной обмоткой из стальной проволоки повышают прочность шины, позволяя выдерживать высокий крутящий момент и предотвращать соскальзывание обода. Трехслойная конструкция, включающая центральный амортизационный слой, гарантирует плавную и комфортную езду.



Линейка цельнолитых шин Galaxy также включает в себя хорошо известные модели: Hulk SDS, Beefy Baby SDS, Super Smooth SDS для мини-погрузчиков, а также Yardmaster SDS и Liftop SDS для погрузки-разгрузки материалов с помощью тяжелых автопогрузчиков.



Сегодня ATG уже имеет самый широкий ассортимент в отрасли — почти 3 тыс. моделей. Дальнейшее расширение сегмента цельнолитых шин позволит ATG предложить инновационные решения для еще большего количества машин в различных областях применения.





