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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Быстроизнашивающиеся детали высочайшего качества
LEMKEN
|
Апрель 2019
Новые линейки запасных частей LEMKEN: Dural и DuraMaxx
DuraMaxx корпус на навесном оборотном плуге Ювель 8
Фото: LEMKEN

Быстроизнашивающиеся детали — важный экономический фактор для сельскохозяйственных предприятий, поэтому их нужно выбирать с учетом местных условий и планируемой производительности. Чтобы удовлетворить различным требованиям, компания LEMKEN разделила свои запасные части для почвообрабатывающих орудий на две линейки: долговечную Dural и особо износостойкую DuraMaxx.

Термообработка корпуса плуга Dural
Термообработка корпуса плуга DuralФото: LEMKEN

Компания LEMKEN — специалист в обработке почвы: благодаря значительной вертикальной интеграции, включающей даже термообработку, разработка и производство высококачественных быстроизнашивающихся деталей с давних пор является одним из основных направлений деятельности производителя. Еще в середине 1980-х годов корпуса плугов Dural стали первенцами целого поколения быстроизнашивающихся деталей, выведенных на рынок под собственным брендом. За ними около 10 лет назад последовали корпуса DuraMaxx из специально закаленной стали, позволившей увеличить срок службы на 150%.

DuraMaxx лемеха культиватара Карат из твердосплавного металла
DuraMaxx лемеха культиватара Карат из твердосплавного металлаФото: LEMKEN

С тех пор LEMKEN постоянно расширяет ассортимент особо износостойких деталей орудий для стерневой обработки почвы. Так, для культиватора Karat помимо стальных лемехов и лемехов с твердосплавным покрытием теперь предлагается целая номенклатура твердосплавных деталей. И диски для короткой дисковой бороны Rubin тоже доступны как в зарекомендовавшем себя стандартном исполнении, так и со специальной закалкой, продлевающей срок службы до 20%. Поскольку ассортимент особо прочных быстроизнашивающихся деталей постоянно расширяется и для других групп орудий, LEMKEN продает их теперь под известным брендом DuraMaxx, в то время как долговечное стандартное исполнение получило название Dural.

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