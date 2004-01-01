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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Школа профессионалов молочного животноводства Alltech 2019
Alltech
|
Апрель 2019
В течение семи дней в северных провинциях Италии, родине дойстойных мировых традиций животноводства, в очередной раз с успехом прошла практическая образовательная программа Alltech
Фото: Alltech

Теория и практика, решение актуальных задач — формат обучения, комбинирующий ежедневно лекционную часть, практикумы и посещения хозяйств, позволяет участникам в непосредственном взаимодействии с экспертами отрасли сформировать собственное мнение о возможностях для улучшений технологий и управления на своем предприятии.

Для участников выступали признанные профессионалы, ветеринары, специалисты по кормлению, представитель Европейской ассоциации фермеров-производителей молочных продуктов, в том числе знаток своего дела, Паоло Кольтурато, консультант по кормлению, глава консалтинговой компании Team Paragon. Гостиница на базе старой фермы, где размещались участники в первой половине мероприятия, позволила в полной мере прочувствовать, как сформировался дух предпринимательства в итальянской деревне, объединиться с историей и традициями молочного дела.

Школа профессионалов молочного животноводства

Если на предыдущей сессии акцент был сделан на выявлении потребностей и норм кормления различных групп высокопродуктвных коров, то в этом году значительная часть времени была уделена вопросам сохранения молодняка, минимизации послеотельного периода. В фокусе внимания послеродовые осложнения и их влияние на экономику производства молока.

Итальянские фермеры используют каждую возможность улучшить свой бизнес, проверяют новые тенденции, и на встречах с российскими животноводами они щедро делились своим опытом и наблюдениями. Они знают и любят свое дело, сориентированы в первую очередь на бизнес-процесс, полагаются на свои силы, а на вопрос, что еще хотели бы для своего хозяйства, в один голос заявили: «Обнуление проблем после отела».

Зоотехники обновляли свою экспертизу в мероприятиях транзитного периода, составлении и нормах рациона, порядке разделения животных по группам, оценке и стимулирование потребления сухого вещества, кормлении группы раздоя. Практиковались в анализе Ph мочи и использовании кислых солей. В том числе благодаря успешным внедрениям программ Alltech на своих хозяйствах, наши специалисты убедились, что в минеральном кормлении и применении микроэлементов, составлении кормосмесей, протоколах выращивания молодняка мы не отстаем, хотя есть еще потенциал для развития.

Уже не секрет, что обработка больших массивов данных средствами искусственного интеллекта — следующий ожидаемый и готовящийся этап в сельском хозяйстве в целом и в молочном животноводстве в частности. На многих хозяйствах уже наладили непрерывный сбор физических и поведенческих параметров животных посредством датчиков, видеокамер в непрерывном режиме. Разработка эффективных алгоритмов, объясняющих влияние отслеживаемых индикаторов на живой вес, упитанность, производительность, — это лишь вопрос времени.

В вечернее время участники были вовлечены в культуру и наследие фермеров Италии, среди прочих событий в один из дней посетили фермы, где производится молоко, являющееся сырьем для знаменитого сыра пармезан. Фермеры добиваются максимальной концентрации казеиновой фракции, на законодательном уровне запрещены корма, подвергавшиеся ферментации, и применение мочевины. В результате получается продукт, отмеченный знаком качества «наименование, защищенное по происхождению», и прославивший эту небольшую североитальянскую провинцию на весь мир.

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