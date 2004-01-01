Партнерский материал. «Агроаналитика» контролирует скоростной режим на полях

Скорость обработки почвы имеет большое значение при проведении агротехнических операций на полях. С одной стороны повышение скорости вспашки, боронования, дискования поля и др. операций позволяет сократить расход горюче-смазочных материалов на гектар — к примеру, расход дизельного топлива при повышении скорости до 7-10 км/ч сокращается в 1,5-2 раза.



С другой стороны, повышение скорости движения техники по полям требует высокой квалификации механизатора, так как высококачественная обработка пашни и вождение по полю с большей скоростью без просветов и с установленной глубиной погружения орудий требуют специализированного опыта. Механизатору следует учитывать, что для работы на повышенных скоростях у плугов уменьшается угол атаки, изменяется форма рабочей поверхности корпуса и т. д. При повышении скорости обработки некоторые широко применяемые на обычных скоростях орудия не ухудшают качество работы, другие — даже повышают его.







Например, с увеличением скорости обработки поля до 7-10 км/час сильнее крошится грунт, разбиваются глыбы, это улучшает строение пахотного слоя, его водно-воздушный режим, и как следствие возрастает содержание в почве естественных удобрений. В результате на суглинистых почвах урожай многих сельскохозяйственных культур повышается на 12-18%. Переход на вспашку и последующую обработку почв на больших скоростях увеличивает производительность техники и прицепных орудий на 20-40%.



Насколько повышение скорости обработки поля скажется на качестве проводимых работ, можно определять не только на практике. Современная система управления агропредприятием «Агроаналитика» от SmartAgro позволяет автоматически рассчитывать показатели качества работ по установленному скоростному режиму. Важно, что для каждой комбинации техники и технологической операции можно указать свой скоростной режим и рассчитать эффективность применения тех или иных сочетаний оборудования, скорости обработки и ожидаемого результата для подготовки поля к севу. Что, в свою очередь, влияет на необходимость дополнительных обработок, равномерность сева и последующей обработки полей и, как следствие, получение устойчивых всходов и лучшего урожая.

