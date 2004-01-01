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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Увеличение сроков уборки трав всего на три дня сокращает надои на 23 литра на голову в год
CLAAS
|
Апрель 2019
В рамках проекта «PRO Молоко» специалисты CLAAS выяснили, что одной из наиболее распространенных проблем при заготовке сенажа является затягивание времени укоса трав из-за низкой технической оснащенности
Фото: CLAAS

За основу расчетов была взята разница в производительности работы комбайна JAGUAR 860 с подборщиком PU 300 и комбайна-аналога, производительность которого в ходе испытаний оказалась ниже на 40-60%. Согласно расчетам, увеличение сроков уборки с оптимальных семи дней до 10,5 приводит к убыткам свыше 760 тыс. руб. на одну единицу техники в год.

Оценка производительности комбайна проводилась в июне 2018 года в Калужской области. С площади 400 га убиралось три вида культур: смесь трав с люцерной с урожайностью 20 т/га; тритикале (40 т/га) и смесь трав клевера (25 т/га). При скашивании трав использовались комбинации косилок шириной 9 м, после которых четырехроторный валкователь формировал валок шириной 2,5 м. Его подбирал комбайн JAGUAR. По итогам четырех дней работы средняя производительность машины составила 135,9 т/час при уборке люцерны, 175,8 т/час — тритикале и 139,5 т/час — смеси трав клевера. Расход топлива при этом варьировался от 0,67 л/т на подборе тритикале и до 0,85 л/т — люцерны.

величение сроков уборки трав всего на три дня сокращает надои

Эксперты обращают внимание, что оптимальным сроком уборки корма является конец фазы колошения до фазы цветения, который продолжается не более семи дней.   Увеличение сроков уборки приводит к росту содержания сырой клетчатки на 0,5% сухого вещества (СВ), что в итоге уменьшает суточный удой на одну корову на 0,2 л.

Взяв за основу полученные показатели, специалисты рассчитали, какие потери может понести молочное хозяйство с поголовьем 1200 дойных коров и с годовым объемом заготавливаемого сенажа 6,7 т на голову. Если учесть, что покос осуществляется два раза в год, то за один раз такому хозяйству необходимо убрать за семь дней 4 тыс. т — это как раз тот объем, с которым справляется комбайн JAGUAR 860. Если производительность машин-аналогов ниже на 50%, этот же объем возможно будет убрать лишь за 10,5 дней. Таким образом, корм, убранный на восьмой день приведет к потере 0,2 л молока в день, девятый — 0,4 л молока, десятый — 0,6 л молока и 11-й — 0,8 л. В пересчете на все поголовье итоговые годовые потери составят 27,2 тыс. л молока (22,7 л на голову), что при цене в 28 руб./л соответствует прямому убытку в 762,7 тыс. руб.

«Качество заготавливаемых кормов — это ключевой фактор повышения рентабельности в мясном и молочном животноводстве. И один из главных факторов успеха — это выбор правильных сроков уборки и завершение всех работ в максимально сжатые сроки. Высокопроизводительный комбайн JAGUAR позволяет заготавливать значительные объемы сенажа и силоса, обеспечивающего поголовье от 1000 и более голов», — прокомментировал результаты исследований директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

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