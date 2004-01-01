Партнерский материал. Увеличение сроков уборки трав всего на три дня сокращает надои на 23 литра на голову в год

За основу расчетов была взята разница в производительности работы комбайна JAGUAR 860 с подборщиком PU 300 и комбайна-аналога, производительность которого в ходе испытаний оказалась ниже на 40-60%. Согласно расчетам, увеличение сроков уборки с оптимальных семи дней до 10,5 приводит к убыткам свыше 760 тыс. руб. на одну единицу техники в год.



Оценка производительности комбайна проводилась в июне 2018 года в Калужской области. С площади 400 га убиралось три вида культур: смесь трав с люцерной с урожайностью 20 т/га; тритикале (40 т/га) и смесь трав клевера (25 т/га). При скашивании трав использовались комбинации косилок шириной 9 м, после которых четырехроторный валкователь формировал валок шириной 2,5 м. Его подбирал комбайн JAGUAR. По итогам четырех дней работы средняя производительность машины составила 135,9 т/час при уборке люцерны, 175,8 т/час — тритикале и 139,5 т/час — смеси трав клевера. Расход топлива при этом варьировался от 0,67 л/т на подборе тритикале и до 0,85 л/т — люцерны.







Эксперты обращают внимание, что оптимальным сроком уборки корма является конец фазы колошения до фазы цветения, который продолжается не более семи дней. Увеличение сроков уборки приводит к росту содержания сырой клетчатки на 0,5% сухого вещества (СВ), что в итоге уменьшает суточный удой на одну корову на 0,2 л.



Взяв за основу полученные показатели, специалисты рассчитали, какие потери может понести молочное хозяйство с поголовьем 1200 дойных коров и с годовым объемом заготавливаемого сенажа 6,7 т на голову. Если учесть, что покос осуществляется два раза в год, то за один раз такому хозяйству необходимо убрать за семь дней 4 тыс. т — это как раз тот объем, с которым справляется комбайн JAGUAR 860. Если производительность машин-аналогов ниже на 50%, этот же объем возможно будет убрать лишь за 10,5 дней. Таким образом, корм, убранный на восьмой день приведет к потере 0,2 л молока в день, девятый — 0,4 л молока, десятый — 0,6 л молока и 11-й — 0,8 л. В пересчете на все поголовье итоговые годовые потери составят 27,2 тыс. л молока (22,7 л на голову), что при цене в 28 руб./л соответствует прямому убытку в 762,7 тыс. руб.



«Качество заготавливаемых кормов — это ключевой фактор повышения рентабельности в мясном и молочном животноводстве. И один из главных факторов успеха — это выбор правильных сроков уборки и завершение всех работ в максимально сжатые сроки. Высокопроизводительный комбайн JAGUAR позволяет заготавливать значительные объемы сенажа и силоса, обеспечивающего поголовье от 1000 и более голов», — прокомментировал результаты исследований директор по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию компании «КЛААС Восток» Дирк Зеелиг.

