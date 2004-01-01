Партнерский материал. Объявлены победители премии «Молодые лидеры IFAJ/Alltech»

В этом году программа, спонсором которой является компания Alltech, награждает 10 молодых журналистов, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в области ведения репортажей и огромный потенциал как лидеров индустрии в предстоящие годы. Лауреаты были определены международным жюри среди участников из 50 стран-членов IFAJ.



Итак, молодыми лидерами IFAJ/Alltech этого года становятся:



- Принс Аппиа, Multimedia Group, Гана



- Мозес Бейли, радиостанция Gbarnga/The Bush Chicken, Либерия



- Кейси Браун, Angus Media, США



- Маршелл Баффлер, Landmedien Deutschland, Германия



- Мелисса Далквист, Swedish Agro Machinery, Швеция



- Сиди Дарбой, Network of Ag Communicators, Гамбия



- Луис Денвир, RTE, Ирландия



- Аби Кэй, Farmers Guardian, Великобритания



- Саманта Теннет, Dairy NZ, Новая Зеландия



- Ангус Верли, Australian Broadcasting Company, Австралия



«В наше время нельзя переоценить важность сильной журналистики, которая освещает весь мир сельского хозяйства, — говорит Доктор Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech. — Мы гордимся тем, что можем оказать поддержку новому поколению журналистов, которые горят идеей писать подлинные истории о фермерстве и людях, которые безустанно трудятся и кормят нашу планету».



Победители посетят Конгресс IFAJ 2019, который пройдет в Миннеаполисе, штат Миннесота, в июле. Молодые лидеры также примут участие в учебном мероприятии за несколько дней до Конгресса. Мероприятие предполагает проведение семинара по профессиональному развитию и нетворкингу, а также посещение ферм в южной части Миннесоты.



«Программа молодых лидеров IFAJ/Alltech помогла укрепить позиции многих людей в планировании своей карьеры, многих организаций и IFAJ в целом, — говорит Стив Уэрблоу, генеральный секретарь IFAJ. — Собирать вместе талантливых, замотивированных и энергичных молодых профессионалов — это всегда важное событие года. Наблюдать за тем, как они возвращаются домой, приобретя новые контакты и получив новые перспективы, чрезвычайно волнительно. Многие из наших преданных добровольцев организации являются выпускниками программы молодых лидеров, и это истинное доказательство того, как она с каждым годом способствует укреплению IFAJ. Мы благодарны компании Alltech за ее вклад в будущее сельскохозяйственной журналистики и очень рады встрече с молодыми лидерами 2019 года».



Премия «Молодые лидеры IFAJ/Alltech» основана в 2006 году Международной федерацией сельскохозяйственных журналистов (IFAJ) и Alltech, чтобы выявить новых лидеров в области сельскохозяйственной журналистики и коммуникаций со всего мира. Кроме признания, молодые лидеры принимают участие в программах профессионального развития и нетворкинга, которые проводятся наряду с ежегодным Конгрессом IFAJ. «Молодые лидеры IFAJ/Alltech» - ключевой фактор в развитии следующего поколения добровольцев для IFAJ и членов гильдий. Чтобы узнать больше, посетите сайт ifaj.org.

