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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Объявлены победители премии «Молодые лидеры IFAJ/Alltech»
Alltech
|
Апрель 2019
Международная федерация сельскохозяйственных журналистов (IFAJ) объявила победителей премии «Молодые лидеры IFAJ/Alltech» в области сельскохозяйственной журналистики
Джордж Дельгадо, консультант программы поддержки на ферме компании Alltech, работает с производителем
Фото: Alltech

В этом году программа, спонсором которой является компания Alltech, награждает 10 молодых журналистов, которые продемонстрировали выдающиеся достижения в области ведения репортажей и огромный потенциал как лидеров индустрии в предстоящие годы. Лауреаты были определены международным жюри среди участников из 50 стран-членов IFAJ.

Итак, молодыми лидерами IFAJ/Alltech этого года становятся:

- Принс Аппиа, Multimedia Group, Гана

- Мозес Бейли, радиостанция Gbarnga/The Bush Chicken, Либерия

- Кейси Браун, Angus Media, США

- Маршелл Баффлер, Landmedien Deutschland, Германия

- Мелисса Далквист, Swedish Agro Machinery, Швеция

- Сиди Дарбой, Network of Ag Communicators, Гамбия

- Луис Денвир, RTE, Ирландия

- Аби Кэй, Farmers Guardian, Великобритания

- Саманта Теннет, Dairy NZ, Новая Зеландия

- Ангус Верли, Australian Broadcasting Company, Австралия

«В наше время нельзя переоценить важность сильной журналистики, которая освещает весь мир сельского хозяйства, — говорит Доктор Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech. — Мы гордимся тем, что можем оказать поддержку новому поколению журналистов, которые горят идеей писать подлинные истории о фермерстве и людях, которые безустанно трудятся и кормят нашу планету».

Победители посетят Конгресс IFAJ 2019, который пройдет в Миннеаполисе, штат Миннесота, в июле. Молодые лидеры также примут участие в учебном мероприятии за несколько дней до Конгресса. Мероприятие предполагает проведение семинара по профессиональному развитию и нетворкингу, а также посещение ферм в южной части Миннесоты.

«Программа молодых лидеров IFAJ/Alltech помогла укрепить позиции многих людей в планировании своей карьеры, многих организаций и IFAJ в целом, — говорит Стив Уэрблоу, генеральный секретарь IFAJ. — Собирать вместе талантливых, замотивированных и энергичных молодых профессионалов — это всегда важное событие года. Наблюдать за тем, как они возвращаются домой, приобретя новые контакты и получив новые перспективы, чрезвычайно волнительно. Многие из наших преданных добровольцев организации являются выпускниками программы молодых лидеров, и это истинное доказательство того, как она с каждым годом способствует укреплению IFAJ. Мы благодарны компании Alltech за ее вклад в будущее сельскохозяйственной журналистики и очень рады встрече с молодыми лидерами 2019 года».

Премия «Молодые лидеры IFAJ/Alltech» основана в 2006 году Международной федерацией сельскохозяйственных журналистов (IFAJ) и Alltech, чтобы выявить новых лидеров в области сельскохозяйственной журналистики и коммуникаций со всего мира. Кроме признания, молодые лидеры принимают участие в программах профессионального развития и нетворкинга, которые проводятся наряду с ежегодным Конгрессом IFAJ. «Молодые лидеры IFAJ/Alltech» - ключевой фактор в развитии следующего поколения добровольцев для IFAJ и членов гильдий. Чтобы узнать больше, посетите сайт ifaj.org.

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