Партнерский материал. Доктор Ричард Мерфи получит медаль Alltech за выдающиеся достижения

Доктор Ричард Мерфи, директор по науке в Европейском центре биологических наук Alltech, Ирландия, получит медаль Alltech за выдающиеся достижения на ONE: Конференции идей Alltech (ONE19) , которая снова состоится в Лексингтоне, Кентукки, 19 — 21 мая.



Мерфи получит награду за свои основополагающие труды в областях усвоения органических микроэлементов, технологии получения микробных ферментов и преодоления устойчивости микробов к антимикробным веществам. Медаль Alltech за выдающиеся достижения — это высочайшая награда Alltech, присуждаемая ежегодно выдающимся специалистам, добившимся значимых результатов.



Почти 20-летняя карьера Мерфи в Alltech началась с получения степени доктора наук в Ирландском национальном университете, Голуэй, после получения гранта на исследования от Alltech. Он выполнял работу под руководством Доктора Ронана Пауэра, сейчас занимающего пост вице-президента Alltech Life Sciences, в Европейском центре биологических наук Alltech, которым Мерфи руководит уже 17 лет.



Его исследования стали основой для революции в кормлении животных, для нескольких прорывных открытий в отрасли животноводства. К их числу относятся: применение органических микроэлементов и их способность улучшать качество корма и снижать затраты на корм; оптимизация систем твердофазной ферментации за счет использования производимых микробами ферментов, позволившая разрабатывать новые подходы к применению добавок; углубление понимания микробных факторов, влияющих на здоровье кишечника, что позволило разработать новые стратегии борьбы с устойчивыми к антимикробным средствам бактериями.



Медаль Alltech за выдающиеся достижения вручается каждый год на церемонии открытия ONE. Ранее эту награду получали Доктор Пирс Лайонс, основатель Alltech; Джордж Бланкеншип, занимавший ранее руководящие должности в Tesla Motors, Apple Computer и GAP Inc.; бывший госсекретарь США Колин Пауэл; Джон Калипари, тренер мужской баскетбольной команды университета Кентукки; Алан Маллали, бывший генеральный директор компании Форд.



«Для меня большая честь получить медаль Alltech за выдающиеся достижения, особенно учитывая величие предшествующих получателей этой награды, — отметил Мерфи. — На протяжении всей моей карьеры меня поддерживали двое из прежних лауреатов — доктор Карл Доусон (вице-президент и директор по науке Alltech) и доктор Ронан Пауэр, мне повезло работать с такими влиятельными учёными, которые помогали мне на многих этапах моего пути в науке».



«Я также хотел бы выразить благодарность Доктору Пирсу Лайонсу, побудившему меня достигать поставленных целей и поддержавшему во мне научное любопытство, которым он сам всегда был полон и которым делился с нами», — продолжил он.



В ходе ONE19, Мерфи выступит с докладом о понимании микробиома, его функционировании и способах его поддержания, эти знания окажут большое влияние на животноводство и охрану здоровья людей.





Рамез Наам, сопредседатель отделения энергетики и окружающей среды в Университете СингулярностиФото: Alltech



Главная конференция Alltech, которая в этом году проводится в 35-й раз, ежегодно собирает около 4 тыс. участников из более чем 70 стран мира, стремящихся мыслить шире и искать способы улучшения своего бизнеса и окружающего мира. Рамез Наам, сопредседатель отделения энергетики и окружающей среды в Университете Сингулярности, присоединится к Беару Гриллсу, британскому путешественнику, телевизионному ведущему, и к автору бестселлеров о бизнесе Крису Зуку в качестве ключевого докладчика на конференции. Наам считает, что величайшим ресурсом на земле являются изобретения человека, он будет говорить о том, как технологии приводят к позитивным переменам, и что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы не остаться в стороне.



Во вторник после пленарных сессий участникам ONE19 представится уникальная возможность пообедать вместе с докладчиками в рамках ONE Table Talks . Присоединяйтесь к одной из восьми групп за обедом, чтобы принять участие в интерактивном обсуждении глобальных проблем и возможностей, с которыми мы сталкиваемся в сельскохозяйственной и пищевой отраслях.

