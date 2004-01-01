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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Фитогеники: настоящее и будущее
«Каргилл»
|
Апрель 2019
Производители постоянно находятся в поиске новых и все более эффективных решений в области кормовых добавок. После десятилетий господства антибиотиков на этом рынке большую популярность начинают завоевывать фитогенные кормовые добавки. Производители в животноводческой и птицеводческой индустриях все чаще используют их в качестве способа снижения использования антибиотиков в корме
Фото: Pixabay

Термин «фитогенные кормовые добавки» был введен в 1980-е годы компанией Delacon™, которая и по сей день остается мировым лидером в этой отрасли. Речь идет о широкой группе природных веществ, получаемых из трав, специй и их экстрактов, к примеру, эфирных масел, сапонинов, танинов и многих других. Подобные добавки содержат множество активно действующих компонентов.

Помимо улучшения вкусовых качеств и, как следствие, увеличения привлекательности корма для животных, они повышают ферментативную активность в ЖКТ, усвояемость питательных веществ, имеют антиоксидантное действие, улучшают состояние слизистой желудка и репродуктивную эффективность. В итоге применение фитогеников имеет своей целью общее повышение продуктивности животных.

Преимущества над антибиотиками

В 2006 году на территории ЕС был введет полный запрет на антибиотические стимуляторы роста, вследствие чего спрос на фитогенные кормовые добавки резко увеличился. Разумеется, запрет был не единственной причиной.

Многолетние исследования показали, что фитогеники даже в небольшой дозировке действительно укрепляют здоровье животных и повышают их продуктивность. В отличие от антибиотиков, применение которых может иметь непредсказуемый результат, фитогеники как продукты растительного происхождения безопасны как для здоровья животных, так и для здоровья конечного потребителя. Неудивительно, что общественное давление по этому вопросу привело к постепенному вытеснению с рынка небезопасных синтетических продуктов и замене их на естественные. Например, недавний опрос потребителей в США продемонстрировал высокую степень доверия к использованию растительных кормовых добавок: 87% опрошенных отдают предпочтение продукции тех производителей, которые используют фитогеники при выращивании животных.

Важным следствием улучшения здоровья сельскохозяйственных животных и птицы после применения фитогеников стало существенное снижение выбросов аммиака и метана в атмосферу. В рамках борьбы за сохранность окружающей среды это стало несомненным преимуществом растительных кормовых добавок.

Фитогеники: настоящее и будущее

Перспективы

На сегодняшний день тренд вполне очевиден: на смену синтетическим продуктам приходят натуральные. Появившись более 30 лет назад, фитогенные кормовые добавки сегодня выходят на первый план, в то время как использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста вытесняется законодательством и общественным давлением.

Нет оснований сомневаться, что фитогеники — это выбор не только настоящего, но и будущего. Замена антибиотических стимуляторов роста на фитогенные кормовые добавки и обеспечение таким образом устойчивого прибыльного производства и безопасности пищевых продуктов - это стратегический ориентир компании Delacon™. В партнерстве с крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции - компанией «Каргилл» они предлагают для российских производителей фитогенные кормовые добавки для всех отраслей животноводства и птицеводства:

Biostrong® 510 - для всех категорий птицы (несушек, бройлеров, индейки, уток и др.);

Fresta® F Plus - для поросят и свиноматок;

Rumex ® - для роста продуктивности молочного и мясного скота, коз и овец.

Если хотите получить больше информации о фитогениках и возможностях их применения на вашем предприятии, свяжитесь со специалистами компании «Каргилл» - официальном дистрибьюторе Delacon™ в России.

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