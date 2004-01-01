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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Глобальные и российские тренды производства безопасной и качественной продукции
«Асти Групп»
|
Май 2019
Исследования, проведенные Организацией Объединенных Наций, показали, что ежегодная потребность в белках растительного и животного происхождения на приблизительно 7,3 млрд человек в мире составляет около 202 млн т
Фото: PublicDomain.org

К 2050 году мировое население, по прогнозу ООН, вырастет до 9,7 млрд человек, а значит увеличится и спрос на белки. Производство растительных и животных белков в России развивается аналогично мировым трендам. Так, выпуск мяса скота и птицы на убой увеличился за последние семь лет почти на треть — до 14,9 млн т в живом весе. К 2024 году, по оценке Минсельхоза, этот объем вырастет еще более чем на 1,5 млн т. Не уступает мясной отрасли по темпам развития и растениеводческий сектор. Однако главным фактором на пути обеспечения потребителей белком является безопасность и качество данной продукции.

Чтобы получить высококачественный животный белок, требуются высококачественные корма. К 2025 году потребность в них увеличится до 60 млн т с 42 млн т в 2018-м. Причем как сейчас, так и через шесть лет за счет собственного производства будет удовлетворяться лишь две трети от необходимого объема. Эксперты отрасли также отмечают тренд на увеличение питательности кормов путем добавления в их состав дополнительного количества различных аминокислот, витаминов, минералов, ферментов и пр.

Как решить вопрос дефицита кормового белка? Что позволяет повысить качество кормовой базы, которая служит основой для производства белков? Какую роль играют незаменимые аминокислоты в полноценном питании птицы и скота? Какие новые тенденции в области промышленных биотехнологий сейчас появляются на рынке? Каковы перспективы получения высокопротеиновых культур в растениеводстве для производства кормового и пищевого протеина? Эти и многие другие вопросы, касающиеся данного направления, будут рассмотрены на саммите «Аграрная политика России. Настоящее и будущее», который состоится 29 мая 2019 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Организатором встречи выступает «Асти Групп» — компания с 18-летним опытом выставочной деятельности, имеющая партнерские связи с крупнейшими западными выставками, в число которых много лет входит голландская VIV.

«По оценкам Global Market Insights, мировой рынок белковых ингредиентов пищевых продуктов достигнет к 2024 году $29 млрд, Россия в этом объеме будет играть значимую роль. Уже сейчас наша страна является четвертым в мире производителем мяса. Однако, чтобы накормить растущее население планеты есть острая необходимость разработки более экологичных, разумных решений, которые в то же время позволят продолжать выпускать относительно доступный, но качественный белок, требуемый для питания, не вызывая климатических, экологических и экономических проблем», — считает глава «Асти Групп» Наринэ Багманян.

О таких решениях, а также о состоянии и перспективах производства белков животного и растительного происхождения в мире и в России, о развитии отрасли глубокой переработки сельскохозяйственных культур, а также о технологических особенностях выпуска высококачественной мясокостной муки на саммите расскажут приглашенные эксперты и игроки рынка. В мероприятии помимо представителей руководства Министерства сельского хозяйства и Роспотребнадзора примут участие и выступят с докладами президент Международной Федерации Кормовой Промышленности (IFIF) Даниэль Берковичи, президент НКО «Союз комбикормщиков» Валерий Афанасьев, директор по развитию бизнеса стран региона Балтии и СНГ компании «Инновад» (Бельгия) Виргисниюс Слаусгалвис Данилевич, профессор животноводства Совета по экспорту сои США Джулиан Вайзман, генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова, главный технолог «Челны бройлер» и «Челны-МПК» Рамиля Мухатшина и другие.

 

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