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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Аспекты современного свиноводства: сербское обучение специалистов «МЕГАМИКС»
«МЕГАМИКС»
|
Май 2019
С 20 апреля по 6 мая 2019 года в Сербском учебном центре современного свиноводства DOO EDUFARM (город Црвенка) специалисты «МЕГАМИКС» прошли теоретическое и практическое обучение
Специалисты Григорий Сницаренко (технолог по свиноводству) и Елена Херувимских (ветеринарный врач по свиноводству)
Фото: «МЕГАМИКС»

Тщательно разработанная учебная программа с упором на практическую работу с животными охватывает все аспекты современного свиноводства: непосредственная работа с животными, ежедневное выполнение всех процедур по сегментам, полная организационно-экономическая экспертиза фермы и анализ производственных и экономических результатов.

Андрей Барыкин (специалист по свиноводству)
Андрей Барыкин (специалист по свиноводству)Фото: «МЕГАМИКС»

В процессе обучения наши специалисты, в частности Андрей Барыкин (специалист по свиноводству), Григорий Сницаренко (технолог по свиноводству), Григорий Комлацкий (региональный менеджер по направлению свиноводство), Елена Херувимских (ветеринарный врач по свиноводству), ознакомились со следующими аспектами:

- биобезопасность современного свиноводческого предприятия;

- программа расчета мощности свиноводческой фермы, оптимальных технологических групп;

- программа расчета экономической эффективности предприятия;

- принцип работы систем микроклимата в свиноводстве компании SKOV;

- система еженедельного менеджмента свиноводческой фермы с Датской генетикой производства чистопородных свинок Йоркшир и гибридных свинок F1.

Обучение, приобретение новых знаний и навыков, внедрение современных технологий, оборудования и генетики имеют решающее значение для достижения успеха предприятия, позволяя ему стать высокотехнологичным и конкурентоспособным. По словам Андрея Барыкина, полученные знания и практические навыки помогут в сопровождении действующих и привлечении потенциальных клиентов.

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