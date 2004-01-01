Партнерский материал. Аспекты современного свиноводства: сербское обучение специалистов «МЕГАМИКС»

Тщательно разработанная учебная программа с упором на практическую работу с животными охватывает все аспекты современного свиноводства: непосредственная работа с животными, ежедневное выполнение всех процедур по сегментам, полная организационно-экономическая экспертиза фермы и анализ производственных и экономических результатов.





Андрей Барыкин (специалист по свиноводству)Фото: «МЕГАМИКС»



В процессе обучения наши специалисты, в частности Андрей Барыкин (специалист по свиноводству), Григорий Сницаренко (технолог по свиноводству), Григорий Комлацкий (региональный менеджер по направлению свиноводство), Елена Херувимских (ветеринарный врач по свиноводству), ознакомились со следующими аспектами:



- биобезопасность современного свиноводческого предприятия;



- программа расчета мощности свиноводческой фермы, оптимальных технологических групп;



- программа расчета экономической эффективности предприятия;



- принцип работы систем микроклимата в свиноводстве компании SKOV;



- система еженедельного менеджмента свиноводческой фермы с Датской генетикой производства чистопородных свинок Йоркшир и гибридных свинок F1.



Обучение, приобретение новых знаний и навыков, внедрение современных технологий, оборудования и генетики имеют решающее значение для достижения успеха предприятия, позволяя ему стать высокотехнологичным и конкурентоспособным. По словам Андрея Барыкина, полученные знания и практические навыки помогут в сопровождении действующих и привлечении потенциальных клиентов.

