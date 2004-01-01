Партнерский материал. Куриный король приглашает на Саммит «Аграрная политика России. Настоящее и будущее»

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО), количество голодающих на Земле превышает 820 млн человек, а дефицит только пищевого белка оценивается сейчас от 10 млн т до 25 млн т в год. С учетом того, что население планеты ежегодно прирастает на 70 млн человек, к 2050 году нехватка белка будет составлять не менее 30 млн т. Только в Европе и Центральной Азии сейчас сталкиваются с острым дефицитом продовольствия более 14 млн взрослых и около 4,7 млн детей, согласно Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности (FIES) ФАО. И хотя доля населения, которая затронута этим негативным явлением в данных регионах, составляет около 2%, что существенно ниже среднего показателя по миру (9,2%), положение дел в странах, страдающих от голода и недоедания, требует незамедлительного реагирования, подчеркивают эксперты ФАО.



Одним из важнейших факторов, способствующих доступу на рынки и повышению производительности сельского хозяйства, что способствует экономическому развитию и сокращению масштабов нищеты, нехватки продовольствия, особенно в сельских районах, является безопасность пищевых продуктов. «Мир без голода может быть только в том случае, если потребляемая пища безопасна», — говорится в исследовании ФАО. По оценкам организации, каждый год небезопасные пищевые продукты приводят к потерям продукции на сумму около $96 млрд в странах с низким или средним уровнем дохода. Вопрос безопасности пищи является особенно актуальным для России в ее стремлении к максимальной продовольственной независимости от внешних рынков.



О том, как нарастить производство продуктов питания, сохранив при этом и улучшив их качество, можно будет узнать на утренней сессии «Безопасность и качество продукции: производство белков животного и растительного происхождения, кормовая база», которая пройдет 28 мая 2019 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в рамках саммита «Аграрная политика России. Настоящее и будущее». Организатором мероприятия выступает «Асти Групп» — компания с 18-летним опытом выставочной деятельности, имеющая партнерские связи с крупнейшими западными выставками, в число которых много лет входит голландская VIV.



«Более 600 млн человек заболевают и 420 тыс. умирают каждый год в результате употребления пищи, зараженной бактериями, вирусами, паразитами, токсинами и химическим веществами. Улучшение санитарии и гигиены в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, усиление контроля безопасности производимого продовольствия поможет сократить возникновение и распространение устойчивости к противомикробным препаратам по всей цепочке производства продовольствия и в окружающей среде, а значит сделать российские продукты питания более качественными, безопасными и конкурентоспособными», — считает глава «Асти Групп» Наринэ Багманян.



В утренней сессии примут участие помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, начальник отдела взаимодействия по вопросам агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Елена Аверьянова, генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев и другие.



С докладами выступят российские и иностранные эксперты, а также отечественные сельхозпроизводители. Они расскажут об альтернативных источниках белка, новых трендах в производстве агропродукции и кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, поделятся способами снижения себестоимости продукции, а также повышения ее качества.

